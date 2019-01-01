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У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар і врізався в дерево: водій загинув

У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар і врізався в дерево: водій загинув
Водій автомобіля Skoda Octavia зіткнувся з деревом на вулиці Шопена, що у Луцьку. В результаті автопригоди він загинув.

Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські новини.

Інцидент трапився на вулиці Шопена, 4 приблизно о 17:00. З невідомих причин водій легковика вилетів на тротуар і врізався в дерево.

Медики прибули на місце події оперативно, здійснювали реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалось.

Подробиці аварії – згодом.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Шопена
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Коментарі 1
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Там швидкості не могло бути, тому що з повороту з Волі на Шопена. Вмятина від удару це підтверджує. Серцевий напад? Або щось інше, повязане зі здоровям.
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