У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар і врізався в дерево: водій загинув
Сьогодні, 18:19
Водій автомобіля Skoda Octavia зіткнувся з деревом на вулиці Шопена, що у Луцьку. В результаті автопригоди він загинув.
Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські новини.
Інцидент трапився на вулиці Шопена, 4 приблизно о 17:00. З невідомих причин водій легковика вилетів на тротуар і врізався в дерево.
Медики прибули на місце події оперативно, здійснювали реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалось.
Подробиці аварії – згодом.
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Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські новини.
Інцидент трапився на вулиці Шопена, 4 приблизно о 17:00. З невідомих причин водій легковика вилетів на тротуар і врізався в дерево.
Медики прибули на місце події оперативно, здійснювали реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалось.
Подробиці аварії – згодом.
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Коментарі 1
Там швидкості не могло бути, тому що з повороту з Волі на Шопена. Вмятина від удару це підтверджує. Серцевий напад? Або щось інше, повязане зі здоровям.
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