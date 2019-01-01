У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар і врізався в дерево: водій загинув





Про це з посиланням на очевидців повідомляють



Інцидент трапився на вулиці Шопена, 4 приблизно о 17:00. З невідомих причин водій легковика вилетів на тротуар і врізався в дерево.



Медики прибули на місце події оперативно, здійснювали реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалось.



Подробиці аварії – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій автомобіля Skoda Octavia зіткнувся з деревом на вулиці Шопена, що у Луцьку. В результаті автопригоди він загинув.Про це з посиланням на очевидців повідомляють Волинські новини Інцидент трапився на вулиці Шопена, 4 приблизно о 17:00. З невідомих причин водій легковика вилетів на тротуар і врізався в дерево.Медики прибули на місце події оперативно, здійснювали реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалось.Подробиці аварії – згодом.

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