У Княгининку мікроавтобус влетів у легковик, коли той пропускав пішохода. ВІДЕО

У селі Княгининок Луцького району мікроавтобус увечері 23 листопада влетів у легковик.Відео опублікували на сторінці Княгининівської громади у Facebook.Із відео видно, що зіткнення відбулося на регульованому пішохідному переході.Водій легковика зупинився на червоне світло світлофора й пропускав пішохода. У той момент у його автомобіль на швидкості влетів мікроавтобус.Пішохід не постраждав.Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Про травми водіїв чи пасажирів авто поки нічого не відомо.