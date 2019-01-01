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У Княгининку мікроавтобус влетів у легковик, коли той пропускав пішохода. ВІДЕО

У Княгининку мікроавтобус влетів у легковик, коли той пропускав пішохода. ВІДЕО
У селі Княгининок Луцького району мікроавтобус увечері 23 листопада влетів у легковик.

Відео опублікували на сторінці Княгининівської громади у Facebook.

Із відео видно, що зіткнення відбулося на регульованому пішохідному переході.

Водій легковика зупинився на червоне світло світлофора й пропускав пішохода. У той момент у його автомобіль на швидкості влетів мікроавтобус.

Пішохід не постраждав.

Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Про травми водіїв чи пасажирів авто поки нічого не відомо.


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Теги: Княгининок, аварія
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