У Княгининку мікроавтобус влетів у легковик, коли той пропускав пішохода. ВІДЕО
Сьогодні, 20:46
У селі Княгининок Луцького району мікроавтобус увечері 23 листопада влетів у легковик.
Відео опублікували на сторінці Княгининівської громади у Facebook.
Із відео видно, що зіткнення відбулося на регульованому пішохідному переході.
Водій легковика зупинився на червоне світло світлофора й пропускав пішохода. У той момент у його автомобіль на швидкості влетів мікроавтобус.
Пішохід не постраждав.
Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Про травми водіїв чи пасажирів авто поки нічого не відомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео опублікували на сторінці Княгининівської громади у Facebook.
Із відео видно, що зіткнення відбулося на регульованому пішохідному переході.
Водій легковика зупинився на червоне світло світлофора й пропускав пішохода. У той момент у його автомобіль на швидкості влетів мікроавтобус.
Пішохід не постраждав.
Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Про травми водіїв чи пасажирів авто поки нічого не відомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В автівці, яка врізалася в дерево на Шопена, загинув священник
Сьогодні, 21:19
У Луцьку виступлять популярні «Курган і Agregat»
Сьогодні, 21:01
У Княгининку мікроавтобус влетів у легковик, коли той пропускав пішохода. ВІДЕО
Сьогодні, 20:46