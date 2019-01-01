В Україні змінилися ціни на м'ясо





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Зокрема, у жовтні 1 кг курячого філе коштував в середньому 109,1 грн, тоді як у вересні – 107,8 грн. Окрім того, впали ціни на тушки курячі – на 0,3%, до 62,07 грн за кг.



Свинина також подешевшала – на 0,3%, до 122,3 грн за кг. Натомість яловичина – подорожчала – на 0,8%, до 132,2 грн за кг.



У жовтні також впала в ціні олія соняшникова — на 0,2%, до 34,8 грн за літр. Подешевшали також крупи манні – на 1,2%, до 13,8 грн за кг. При цьому, суттєво подорожчали крупи гречані – на 27,4%, до 26,5 грн за кг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За місяць в Україні ціни на куряче філе впали на 1,1%. Про це свідчать дані Держстатистики.Повідомляють на сайті УНН Зокрема, у жовтні 1 кг курячого філе коштував в середньому 109,1 грн, тоді як у вересні – 107,8 грн. Окрім того, впали ціни на тушки курячі – на 0,3%, до 62,07 грн за кг.Свинина також подешевшала – на 0,3%, до 122,3 грн за кг. Натомість яловичина – подорожчала – на 0,8%, до 132,2 грн за кг.У жовтні також впала в ціні олія соняшникова — на 0,2%, до 34,8 грн за літр. Подешевшали також крупи манні – на 1,2%, до 13,8 грн за кг. При цьому, суттєво подорожчали крупи гречані – на 27,4%, до 26,5 грн за кг.

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