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В Україні змінилися ціни на м'ясо

В Україні змінилися ціни на м'ясо
За місяць в Україні ціни на куряче філе впали на 1,1%. Про це свідчать дані Держстатистики.

Повідомляють на сайті УНН.

Зокрема, у жовтні 1 кг курячого філе коштував в середньому 109,1 грн, тоді як у вересні – 107,8 грн. Окрім того, впали ціни на тушки курячі – на 0,3%, до 62,07 грн за кг.

Свинина також подешевшала – на 0,3%, до 122,3 грн за кг. Натомість яловичина – подорожчала – на 0,8%, до 132,2 грн за кг.

У жовтні також впала в ціні олія соняшникова — на 0,2%, до 34,8 грн за літр. Подешевшали також крупи манні – на 1,2%, до 13,8 грн за кг. При цьому, суттєво подорожчали крупи гречані – на 27,4%, до 26,5 грн за кг.


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Теги: м'ясо, ціна, гроші
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