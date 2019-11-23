Повідомили, коли запустять Державу у смартфоні
Сьогодні, 02:14
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що вже у грудні 2019 року, міністерство представить додаток Дія.
Там відразу будуть водійські права і техпаспорт на автомобіль, - пишуть ФАКТИ.
– Уже зовсім скоро, вже у грудні (у листопаді ми вже закінчимо розробку), ми презентуємо мобільний додаток, який називатиметься Дія, в народі – Держава в смартфоні, – сказав міністр.
Також в наступному релізі будуть електронні студентські, електронні посвідчення пенсіонера.
– І потім почнеться ера трансформації електронних послуг у смартфон. Почнемо ми, напевно, з прописки електронної, зміни місця реєстрації, отримання пенсії тощо, – додав Федоров.
У грудні буде презентовано кабінет забудовника, за допомогою якого можна буде подавати документи, сповіщати державу про те, що почалося будівництво.
– Перша мета – це оцифровувати на 100% усі послуги електронні. Це всі наші цілі на 5 років. Країнам цивілізованим потрібно було 15-20 років. Ми на 5 років ставимо цей. Я скажу по секрету, наша внутрішня мета – на 3 роки. Але публічно на 5 років. Але ми нікому про це не скажемо. Друге – це покрити інтернетом всю Україну і мобільним, і швидкісним, – відповів Федеоров.
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Там відразу будуть водійські права і техпаспорт на автомобіль, - пишуть ФАКТИ.
– Уже зовсім скоро, вже у грудні (у листопаді ми вже закінчимо розробку), ми презентуємо мобільний додаток, який називатиметься Дія, в народі – Держава в смартфоні, – сказав міністр.
Також в наступному релізі будуть електронні студентські, електронні посвідчення пенсіонера.
– І потім почнеться ера трансформації електронних послуг у смартфон. Почнемо ми, напевно, з прописки електронної, зміни місця реєстрації, отримання пенсії тощо, – додав Федоров.
У грудні буде презентовано кабінет забудовника, за допомогою якого можна буде подавати документи, сповіщати державу про те, що почалося будівництво.
– Перша мета – це оцифровувати на 100% усі послуги електронні. Це всі наші цілі на 5 років. Країнам цивілізованим потрібно було 15-20 років. Ми на 5 років ставимо цей. Я скажу по секрету, наша внутрішня мета – на 3 роки. Але публічно на 5 років. Але ми нікому про це не скажемо. Друге – це покрити інтернетом всю Україну і мобільним, і швидкісним, – відповів Федеоров.
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