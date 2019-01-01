У Луцьку виступлять популярні «Курган і Agregat»





Концерт гурту “Курган і Agregat” відбудеться в арт-кафе “Стоп-кадрі” 1 грудня, повідомляють організатори заходу.



Гурт складається із трьох учасників – близнюків Аміля та Раміля Насірових, Євгена Володченка, а також DJ «Культиватор».



Їхня кар’єра розпочалася із самостійно знятих любительських відео на ютубі у 2014 році, після яких хлопці стали не тільки інтернет-зірками, а й зібрали повний зал на сольному виступі в Києві.



Головна тематика – життя на селі та поза ним. Їх пісні виконуються характерним харківським сільським суржиком, щиро, відверто, із жартами та стьобом. Зараз «Курган та Агрегат» є постійними учасниками провідних українських фестивалів «AtlasWeekend», «Західфест», «Файне Місто» і т.д.



Гурт вважається одним із провідних у сучасному українському хіп-хопі. Гурт відомий своїми спільними роботами із відомою співачкою та моделлю Дашою Астафьєвою (на цей момент випустили два кліпи), а також лідером серед діджеїв за кількістю виступів в Україні – dj «Tapolsky».



«Курган і Агрегат» – однозначно найщиріший гурт, який не лише не відмовляється від своєї ідентичності, а й навпаки пишається нею, критикуючи явище снобізму. Це підкреслюють журналісти та ведучі різних програм. В авторській програмі Анатолія Анатоліча “Зе Інтерв’юер” та в “Програма Альберт” на Громадському музиканти неодноразово наголошували на тому, що люди часто забувають про своє коріння, намагаючись необдумано видавати себе за тих, ким вони не є насправді; це і висміюють хлопці у своїх авторських піснях.



Початок – о 20: 00.



У описі події на



«1. Стать частіцей туру "Габелі" і ощутить всю мощь проісходящого.

2. Уточнить жизнь у кукушки, пастригтись як в прошлий раз, потусаваться пад дебільну музику і передать прівєт всим вчителькам і силянам.

3. Достойно провести осінь під крики "Уходиш" і відпразнувать пєрвий зімній деньок».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Курган і Agregat» – хіп-хоп гурт із Харківщини, який приїздить до Луцька в рамках туру “Габелі”. Гурт не виступав у Луцьку вже два роки.Концерт гурту “Курган і Agregat” відбудеться в арт-кафе “Стоп-кадрі” 1 грудня, повідомляють організатори заходу.Гурт складається із трьох учасників – близнюківта, а також DJ «Культиватор».Їхня кар’єра розпочалася із самостійно знятих любительських відео на ютубі у 2014 році, після яких хлопці стали не тільки інтернет-зірками, а й зібрали повний зал на сольному виступі в Києві.Головна тематика – життя на селі та поза ним. Їх пісні виконуються характерним харківським сільським суржиком, щиро, відверто, із жартами та стьобом. Зараз «Курган та Агрегат» є постійними учасниками провідних українських фестивалів «AtlasWeekend», «Західфест», «Файне Місто» і т.д.Гурт вважається одним із провідних у сучасному українському хіп-хопі. Гурт відомий своїми спільними роботами із відомою співачкою та моделлю Дашою Астафьєвою (на цей момент випустили два кліпи), а також лідером серед діджеїв за кількістю виступів в Україні – dj «Tapolsky».«Курган і Агрегат» – однозначно найщиріший гурт, який не лише не відмовляється від своєї ідентичності, а й навпаки пишається нею, критикуючи явище снобізму. Це підкреслюють журналісти та ведучі різних програм. В авторській програмі Анатолія Анатоліча “Зе Інтерв’юер” та в “Програма Альберт” на Громадському музиканти неодноразово наголошували на тому, що люди часто забувають про своє коріння, намагаючись необдумано видавати себе за тих, ким вони не є насправді; це і висміюють хлопці у своїх авторських піснях.Початок – о 20: 00.У описі події на concert.ua організатори оригінально, з натяками на тексти пісень гурту пояснили, чому варто відвідати концерт:«1. Стать частіцей туру "Габелі" і ощутить всю мощь проісходящого.2. Уточнить жизнь у кукушки, пастригтись як в прошлий раз, потусаваться пад дебільну музику і передать прівєт всим вчителькам і силянам.3. Достойно провести осінь під крики "Уходиш" і відпразнувать пєрвий зімній деньок».

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