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У Британії кішку посадили на сувору дієту

У Британії кішку посадили на сувору дієту
Фахівці кажуть, що такою Пейслі зробили самі господарі: вони перегодовували домашню улюбленицю, але майже не випускали з дому.

Про це пише УНІАН.

Британець не зміг впоратися з обжерливістю кішки та віддав її до притулку. 4-річну кішку Пейслі вважають найтовстішою у Британії, а важить вона – 9,5 кілограмів.

Працівники Національного центру з усиновлення кішок навіть вмиватимуть її, оскільки розміри тварини заважають їй це зробити.

Фахівці кажуть, що такою Пейслі зробили самі господарі: вони перегодовували домашню улюбленицю, але не навантажували її фізичними вправами. «Коли я побачила кішку, я крикнула: "Боже мій!" Вона найтовстіша кішка, яку я коли-небудь бачила, а працюю я в Cats Protection протягом 13 років», – сказала працівниця центру Таня Марш.

За словами жінки, зараз кішці обмежили кількість їжі. «Вона була домашньою і майже не виходила на вулицю. Пейслі любить сидіти на колінах, але дуже хоче бути активною», – додала Марш.

Повідомляється, що Пейслі вже знайшла новий дім, куди невдовзі переїде. Попри сувору дієту й незначну втрату ваги, є ймовірність, що кішка захворіє на діабет.


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Теги: кіт, дієта, вага
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