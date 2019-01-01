У Британії кішку посадили на сувору дієту
Сьогодні, 06:08
Фахівці кажуть, що такою Пейслі зробили самі господарі: вони перегодовували домашню улюбленицю, але майже не випускали з дому.
Про це пише УНІАН.
Британець не зміг впоратися з обжерливістю кішки та віддав її до притулку. 4-річну кішку Пейслі вважають найтовстішою у Британії, а важить вона – 9,5 кілограмів.
Працівники Національного центру з усиновлення кішок навіть вмиватимуть її, оскільки розміри тварини заважають їй це зробити.
Фахівці кажуть, що такою Пейслі зробили самі господарі: вони перегодовували домашню улюбленицю, але не навантажували її фізичними вправами. «Коли я побачила кішку, я крикнула: "Боже мій!" Вона найтовстіша кішка, яку я коли-небудь бачила, а працюю я в Cats Protection протягом 13 років», – сказала працівниця центру Таня Марш.
За словами жінки, зараз кішці обмежили кількість їжі. «Вона була домашньою і майже не виходила на вулицю. Пейслі любить сидіти на колінах, але дуже хоче бути активною», – додала Марш.
Повідомляється, що Пейслі вже знайшла новий дім, куди невдовзі переїде. Попри сувору дієту й незначну втрату ваги, є ймовірність, що кішка захворіє на діабет.
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Про це пише УНІАН.
Британець не зміг впоратися з обжерливістю кішки та віддав її до притулку. 4-річну кішку Пейслі вважають найтовстішою у Британії, а важить вона – 9,5 кілограмів.
Працівники Національного центру з усиновлення кішок навіть вмиватимуть її, оскільки розміри тварини заважають їй це зробити.
Фахівці кажуть, що такою Пейслі зробили самі господарі: вони перегодовували домашню улюбленицю, але не навантажували її фізичними вправами. «Коли я побачила кішку, я крикнула: "Боже мій!" Вона найтовстіша кішка, яку я коли-небудь бачила, а працюю я в Cats Protection протягом 13 років», – сказала працівниця центру Таня Марш.
За словами жінки, зараз кішці обмежили кількість їжі. «Вона була домашньою і майже не виходила на вулицю. Пейслі любить сидіти на колінах, але дуже хоче бути активною», – додала Марш.
Повідомляється, що Пейслі вже знайшла новий дім, куди невдовзі переїде. Попри сувору дієту й незначну втрату ваги, є ймовірність, що кішка захворіє на діабет.
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