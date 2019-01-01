У Британії кішку посадили на сувору дієту





Про це пише



Британець не зміг впоратися з обжерливістю кішки та віддав її до притулку. 4-річну кішку Пейслі вважають найтовстішою у Британії, а важить вона – 9,5 кілограмів.



Працівники Національного центру з усиновлення кішок навіть вмиватимуть її, оскільки розміри тварини заважають їй це зробити.



Фахівці кажуть, що такою Пейслі зробили самі господарі: вони перегодовували домашню улюбленицю, але не навантажували її фізичними вправами. «Коли я побачила кішку, я крикнула: "Боже мій!" Вона найтовстіша кішка, яку я коли-небудь бачила, а працюю я в Cats Protection протягом 13 років», – сказала працівниця центру Таня Марш.



За словами жінки, зараз кішці обмежили кількість їжі. «Вона була домашньою і майже не виходила на вулицю. Пейслі любить сидіти на колінах, але дуже хоче бути активною», – додала Марш.



Повідомляється, що Пейслі вже знайшла новий дім, куди невдовзі переїде. Попри сувору дієту й незначну втрату ваги, є ймовірність, що кішка захворіє на діабет.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці кажуть, що такою Пейслі зробили самі господарі: вони перегодовували домашню улюбленицю, але майже не випускали з дому.Про це пише УНІАН Британець не зміг впоратися з обжерливістю кішки та віддав її до притулку. 4-річну кішку Пейслі вважають найтовстішою у Британії, а важить вона – 9,5 кілограмів.Працівники Національного центру з усиновлення кішок навіть вмиватимуть її, оскільки розміри тварини заважають їй це зробити.Фахівці кажуть, що такою Пейслі зробили самі господарі: вони перегодовували домашню улюбленицю, але не навантажували її фізичними вправами. «Коли я побачила кішку, я крикнула: "Боже мій!" Вона найтовстіша кішка, яку я коли-небудь бачила, а працюю я в Cats Protection протягом 13 років», – сказала працівниця центру Таня Марш.За словами жінки, зараз кішці обмежили кількість їжі. «Вона була домашньою і майже не виходила на вулицю. Пейслі любить сидіти на колінах, але дуже хоче бути активною», – додала Марш.Повідомляється, що Пейслі вже знайшла новий дім, куди невдовзі переїде. Попри сувору дієту й незначну втрату ваги, є ймовірність, що кішка захворіє на діабет.

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