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У Шацьку вшанували пам'ять жертв Голодоморів

У Шацьку вшанували пам'ять жертв Голодоморів
23 листопада по всій Україні відбувалася загальнонаціональна акція «Запали свічку пам'яті», яка покликана хвилиною мовчання вшанувати пам’ять десятків мільйонів жертв трьох Голодоморів: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Загалом же історики оцінюють втрати України від 7 до 10 мільйонів людських життів.

Про це пише Район.Шацьк

До цієї всеукраїнської акції вкотре долучилися шачани. У сквер імені Тараса Шевченка прийшли державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, працівники установ та організацій району, громадських організацій, молодь, духовенство, аби віддати шану мільйонам українців, котрі стали жертвами спланованого Сталіним та Радянською владою геноциду.

Про ті трагічні сторінки з історії України звучали віршовані рядки від ведучих акції – учениць Шацької школи-гімназії. Від імені виконавчої гілки влади району до шачан звернулася працівниця Шацької РДА Олена Гуж, зачитавши також про те, які втрати зазнав наш народ під час геноциду.

Людмила Цевух, виконуюча обов’язки голови, секретар Шацької ОТГ, подякувала шачанам, котрі попри домашні клопоти, зуміли покинути усе та прийти до пам’ятника Тарасові Шевченку, аби пом’янути хвилиною мовчання усіх, хто не зумів пережити ті страшні роки штучно створеного голодомору.

Рівно о 16 годині у Шацьку, як і по всій містах та селищах України, у домівках українців, запалали свічки та лампадки, вкотре ставши символом пам'яті про роки, коли щохвилини в Україні, багатій на родючі землі, помирали від голоду 26 українців.

У Шацьку вшанували пам'ять жертв Голодоморів
У Шацьку вшанували пам'ять жертв Голодоморів
У Шацьку вшанували пам'ять жертв Голодоморів
У Шацьку вшанували пам'ять жертв Голодоморів
У Шацьку вшанували пам'ять жертв Голодоморів
У Шацьку вшанували пам'ять жертв Голодоморів
У Шацьку вшанували пам'ять жертв Голодоморів
У Шацьку вшанували пам'ять жертв Голодоморів





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Теги: шацьк, пам'ять, голодомор, вшанування
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