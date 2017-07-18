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У Володимирі-Волинському встановлять євроконтейнери вартістю понад мільйон

У Володимирі-Волинському встановлять євроконтейнери вартістю понад мільйон
У 2020-му році у Володимирі-Волинському планують встановити євроконтейнери та облаштувати закриті майданчики для збору сміття.

Про це повідомив під час громадського обвгорення проєкту бюджету на 2020-ий рік начальник міського управління ЖКГ та будівництва Віктор Фіщук, - пише БУГ.

Пропозицію провести благоустрій майданчиків для збору сміття у місті висунули на одній із сесій депутати міської ради. Працівники управління ЖКГ розрахували скільки коштуватиме це місту.

У місті є три маршрути для збору сміття. Розрахували один з них.

Всього на один маршрут потрібно 22 майданчики і 171 контейнер.

Пропонується зробити майданчики закритими і встановити на них євроконтейнери та окремі контейнери для роздільного збору сміття.

Облаштування одного маршруту варутватиме місту 1 мільйон 350 тисяч гривень.

За словами Фіщука, залежно від того якими будуть контейнери, спеціально під їхнє обслуговування планують придбати сміттєвоз.

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Теги: євроконтейнер, володимир-волинськ
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