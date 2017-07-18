У Володимирі-Волинському встановлять євроконтейнери вартістю понад мільйон





Про це повідомив під час громадського обвгорення проєкту бюджету на 2020-ий рік начальник міського управління ЖКГ та будівництва Віктор Фіщук, - пише



Пропозицію провести благоустрій майданчиків для збору сміття у місті висунули на одній із сесій депутати міської ради. Працівники управління ЖКГ розрахували скільки коштуватиме це місту.



У місті є три маршрути для збору сміття. Розрахували один з них.



Всього на один маршрут потрібно 22 майданчики і 171 контейнер.



Пропонується зробити майданчики закритими і встановити на них євроконтейнери та окремі контейнери для роздільного збору сміття.



Облаштування одного маршруту варутватиме місту 1 мільйон 350 тисяч гривень.



За словами Фіщука, залежно від того якими будуть контейнери, спеціально під їхнє обслуговування планують придбати сміттєвоз.

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