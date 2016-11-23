У Нововолинську вшанували пам`ять жертв Голодомору





Заходи розпочалися тематичною годиною «Страчені голодом: невідомий геноцид українців» у міському історичному музеї. Тут розгорнули тематичну експозицію, – інформує



Надзвичайно дорогу ціну заплатили українці за право жити. На теренах країни голодомор був аж тричі. Та наймасштабнішим і найжахливішим – у 1932-1933 роках, бо забрав тоді мільйони людей, глибоко травмував навіть тих, хто вижив. В Україні тоді від голоду вмирало 17 людей щохвилини, 1000 – щогодини, майже 25 тисяч – щодня…



До присутніх звернулась зі зворушливою промовою про голодомор директорка міського історичного музею, ведуча заходу Ірина Костюк та продемонструвала присутнім кадри документального фільму про страшні роки лихоліття.



Потому на площі В’ячеслава Чорновола відбулася акція «Запали свічку», до якої долучилися міський голова Віктор Сапожніков, інші представники міської влади, а також установ, підприємств та організацій, громадських об’єднань й мешканці міста.



Благочинний Нововолинського благочиння, настоятель Свято-Духівського храму митрофорний протоієрей Степан Фульмес відслужив панахиду за померлими в часи Голодоморів.



Із сотні запалених лампадок виклали хрест та запалили свічки пам’яті за нашими земляками, котрі безвинно та передчасно пішли у Вічність у важкі часи голодомору.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-го листопада нововолинці разом з усіма земляками вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.Заходи розпочалися тематичною годиною «Страчені голодом: невідомий геноцид українців» у міському історичному музеї. Тут розгорнули тематичну експозицію, – інформує БУГ Надзвичайно дорогу ціну заплатили українці за право жити. На теренах країни голодомор був аж тричі. Та наймасштабнішим і найжахливішим – у 1932-1933 роках, бо забрав тоді мільйони людей, глибоко травмував навіть тих, хто вижив. В Україні тоді від голоду вмирало 17 людей щохвилини, 1000 – щогодини, майже 25 тисяч – щодня…До присутніх звернулась зі зворушливою промовою про голодомор директорка міського історичного музею, ведуча заходу Ірина Костюк та продемонструвала присутнім кадри документального фільму про страшні роки лихоліття.Потому на площі В’ячеслава Чорновола відбулася акція «Запали свічку», до якої долучилися міський голова Віктор Сапожніков, інші представники міської влади, а також установ, підприємств та організацій, громадських об’єднань й мешканці міста.Благочинний Нововолинського благочиння, настоятель Свято-Духівського храму митрофорний протоієрей Степан Фульмес відслужив панахиду за померлими в часи Голодоморів.Із сотні запалених лампадок виклали хрест та запалили свічки пам’яті за нашими земляками, котрі безвинно та передчасно пішли у Вічність у важкі часи голодомору.

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