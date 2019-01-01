У Чорному морі концентрація нафти перевищила норму в 157 разів





Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов в соціальній мережі Facebook, передають



"Станом на зараз ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитись від купання у морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту в епіцентрі події нафтопродуктів у 157 разів. Інспектори наразі працюють на місці і продовжують моніторинг забруднення у межах своїх повноважень і зони відповідальності", - написав він.



Фірсов повідомив, що вздовж берега розтягнули сорбуючі бони.



Він зазначив, що як тільки буря вщухне, бони встановлять навколо аварійного буксира, щоб уникнути розповсюдження плям паливно-мастильних матеріалів в море.



Одержавши доступ до судна, фахівці зможуть провести обстеження та встановити більш точні показники забруднення.



"Також вже є певна інформація про саме судно. Це рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проекту 585. Його довжина 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн. Відомо, що власник судна «Фактор груп лімітед» зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли", - додав Фірсов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера "Делфі" у морі біля Одеси перевищила норму в 157 разів.Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекціїв соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини "Станом на зараз ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитись від купання у морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту в епіцентрі події нафтопродуктів у 157 разів. Інспектори наразі працюють на місці і продовжують моніторинг забруднення у межах своїх повноважень і зони відповідальності", - написав він.Фірсов повідомив, що вздовж берега розтягнули сорбуючі бони.Він зазначив, що як тільки буря вщухне, бони встановлять навколо аварійного буксира, щоб уникнути розповсюдження плям паливно-мастильних матеріалів в море.Одержавши доступ до судна, фахівці зможуть провести обстеження та встановити більш точні показники забруднення."Також вже є певна інформація про саме судно. Це рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проекту 585. Його довжина 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн. Відомо, що власник судна «Фактор груп лімітед» зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли", - додав Фірсов.

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