У волинському лісі встановили фотопастки.ФОТО

На території Національного природного парку "Прип'ять-Стохід" - наукові дослідження тваринного світу.Про це на сторінці парку пише заступник директора з наукової роботиНа початку літнього сезону науковці започаткували сучасні методи дослідження тварин у НПП "Прип'ять-Стохід" в рамках міжнародного проекту "Полісся - дика природа без кордонів: збереження одного з найбільших в Європі природних регіонів".Тоді провели тренінг з використання фото- і відео-пасток за сучасними технологіями, які дозволяють спеціально встановленою апаратурою цілодобово і на протязі тривалого часу (по кілька тижнів, у залежності від погодних умов) фіксувати на фото і відео і записувати звукові сигнали в певних точках представників тваринного світу.Через цю апаратуру є можливістю спостерігати на відстані онлайн і робити дубль запис фото і відео онлайн через навігаційну систему.У поле роботи фотопасток можуть потрапити не лише об'єкти тваринного світу, але й недобросовісні громадяни (браконьєри, лісокради, їх транспортні засоби, інші порушники режиму території НПП), що сприятиме підвищенню ефективності роботи державної служби охорони НПП "Прип'ять-Стохід".Так, фотопастки втановили у різних місцях території НПП.