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Волинські дорожники запевняють, що готові до зими

Волинські дорожники запевняють, що готові до зими
В Службі автомобільних доріг у Волинській області повідомили про готовність до зими фірм, які доглядатимуть за автошляхами державного значення.

Цієї зими такі послуги надаватиме три підприємства – ДП "Волинський облавтодор", ПрАТ "Ковельське ШБУ № 63" (автошлях Р-15) та ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" (автодороги М-19 і Н-22 на ділянках від Луцька до межі з Рівненською областю), - пише прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Станом на 18 листопада поточного року підприємства заготовили 22 тис.т піску, 4 тис. т технічної солі, закупили 3 т бензину та 8 т дизпалива. Для складування і зберігання цих матеріалів підготували 34 тимчасових та 5 стаціонарних баз.

Для виконання робіт з ліквідації зимової слизькості та розчищення шляхів від снігу підрядні підприємства планують залучати всього 240 одиниць техніки: 38 автогрейдерів, 58 піскорозкидачів, 9 роторних снігоочищувачів, 7 солерозподілювачів, 51 навантажувач, 8 бульдозерів, 69 одиниць іншої снігоочисної техніки, а також 73 одиниці навісного обладнання до вищевказаної техніки.

Саме підготовка снігоочисної техніки і досі залишається одним з найболючіших питань в ДП "Волинський облавтодор", оскільки більша її частина застаріла та фізично зношена. Іншою проблемою цього підрядника є забезпеченість кадрами, зокрема водіями і механізаторами.

Для недопущення перебоїв в русі транспорту автошляхами державного значення області за складних погодних умов зимового періоду додатково укладено договори з іншими підприємствами області про залучення за потреби ще 29 одиниць техніки для очищення доріг від снігу.Також дорожниками проводяться роботи по влаштуванню 10 780 м.п. снігозатримуючих щитів та встановленню 389 комплектів знаків "Слизька дорога".

Для проведення аварійних робіт з ліквідації пошкоджень дорожнього покриття заготували планові запаси холодних сумішей: 50 т асфальтобетонної і 400 т органо-мінеральної, а також 300 т асфальтогрануляту.

З метою оперативного реагування на будь-які випадки ускладнення руху автошляхами державного значення в Службі автомобільних доріг у Волинській області та в підрядних підприємствах організували цілодобове чергування диспетчерських служб та відповідальних чергових з числа інженерно-технічних працівників, здійснюється постійний моніторинг стану дорожнього покриття, у т.ч. за допомогою 12 камер відеоспостереження, що встановлені понад автошляхами.

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Теги: Волинь, дороги
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