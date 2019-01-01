24 листопада: яке сьогодні свято та чому в цей день не можна позичати гроші
Сьогодні, 09:09
Православна церква сьогодні вшановує Преподобного Теодора Студита, який жив в Студійському монастирі. За народним повір'ям дух осені Жицень в цей день іде, його змінює зимовий дух Зюзя.
Предки, хоч і шанували святого, але ще зберегли деякі уявлення з язичництва. Тому Мороза (яна називали Студита) вони бачили могутнім богатирем або ковалем, який сковує землю і водойми льодом, - пише Znaj ua.
Люди намагалися в цей день не виходити на вулицю, а більше грітися біля печі.
Прикмети на 24 листопада
Якщо в цей день світить сонце, то погода скоро зіпсується і похолоднішає.
Якщо ясно або падає мокрий сніг, то протягом тижня настане відлига.
Якщо на вулиці тепло, то зима буде теплою і навпаки.
Якщо почався дощ - бути теплу до свята Введення (4 грудня).
Сильні вітри в цей день обіцяють холодну зиму.
Якщо нічне небо усипане зірками, то рік буде грибним і ягідним.
Якщо гуси гуляють по льоду, значить в Різдво (7 січня) настане відлига.
Якщо в цей день з дому викинути весь битий або з тріщинами посуд, то бідність не наступить.
Народжені 24 листопада мають сувору вдачу. Вони рідко бувають щасливі. Носити їм слід цитрин.
Чого не можна робити 24 листопада
Щоб не відчувати потреби в майбутньому, переберіть у будинку посуд і викиньте той, на якому є тріщини або відколи.
Позичати гроші сьогодні – погана прикмета. Ви їх не отримаєте назад і ще інші матеріальні цінності можете втратити.
Якщо на Теодора одружитися або заслати сватів, то молоді будуть нещасливі в шлюбі.
Якщо на землі залишилися неприбраними колосся, то на наступний рік урожай буде поганим.
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Предки, хоч і шанували святого, але ще зберегли деякі уявлення з язичництва. Тому Мороза (яна називали Студита) вони бачили могутнім богатирем або ковалем, який сковує землю і водойми льодом, - пише Znaj ua.
Люди намагалися в цей день не виходити на вулицю, а більше грітися біля печі.
Прикмети на 24 листопада
Якщо в цей день світить сонце, то погода скоро зіпсується і похолоднішає.
Якщо ясно або падає мокрий сніг, то протягом тижня настане відлига.
Якщо на вулиці тепло, то зима буде теплою і навпаки.
Якщо почався дощ - бути теплу до свята Введення (4 грудня).
Сильні вітри в цей день обіцяють холодну зиму.
Якщо нічне небо усипане зірками, то рік буде грибним і ягідним.
Якщо гуси гуляють по льоду, значить в Різдво (7 січня) настане відлига.
Якщо в цей день з дому викинути весь битий або з тріщинами посуд, то бідність не наступить.
Народжені 24 листопада мають сувору вдачу. Вони рідко бувають щасливі. Носити їм слід цитрин.
Чого не можна робити 24 листопада
Щоб не відчувати потреби в майбутньому, переберіть у будинку посуд і викиньте той, на якому є тріщини або відколи.
Позичати гроші сьогодні – погана прикмета. Ви їх не отримаєте назад і ще інші матеріальні цінності можете втратити.
Якщо на Теодора одружитися або заслати сватів, то молоді будуть нещасливі в шлюбі.
Якщо на землі залишилися неприбраними колосся, то на наступний рік урожай буде поганим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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