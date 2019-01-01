Українка - краща молода легкоатлетка світу

Українкавизнана кращою молодою легкоатлеткою світу за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій IAAF за підсумками 2019 року.Нагородження спортсменів пройшло 23 листопада в Монако на церемонії ІААF World Athletics Awards, - пише УНІАН.Серед інших претенденток на нагороду в номінації "Висхідна зірка" також були(Ямайка),(Ефіопія),(Еквадор) і(США).При цьому, Магучіх - єдина в цій компанії, хто є призером чемпіонату світу. 18-річна спортсменка, яка виступає в стрибках у висоту, в цьому році виграла молодіжний чемпіонат Європи, а також дебютувала на чемпіонаті світу в Досі, де завоювала срібло з молодіжним світовим рекордом."Дуже вдячна всім, хто мене підтримує і вірить у мене. Я і сама не думала про те, що виграю срібну медаль", - цитує українку прес-служба World Athletics.Зазначимо, що на звання кращого молодого легкоатлета світу також претендував українець. Однак, ця нагорода дісталася спортсмену з Ефіопії Селемону Барега.Як відомо, раніше українка Ярослава Магучіх стала кращою молодою легкоатлеткою Європи за підсумками 2019 року.