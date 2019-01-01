Українка - краща молода легкоатлетка світу
Сьогодні, 10:31
Українка Ярослава Магучіх визнана кращою молодою легкоатлеткою світу за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій IAAF за підсумками 2019 року.
Нагородження спортсменів пройшло 23 листопада в Монако на церемонії ІААF World Athletics Awards, - пише УНІАН.
Серед інших претенденток на нагороду в номінації "Висхідна зірка" також були Британі Андерсон (Ямайка), Лемлем Хайлу (Ефіопія), Гленда Морейон (Еквадор) і Ша'Каррі Річардсон (США).
При цьому, Магучіх - єдина в цій компанії, хто є призером чемпіонату світу. 18-річна спортсменка, яка виступає в стрибках у висоту, в цьому році виграла молодіжний чемпіонат Європи, а також дебютувала на чемпіонаті світу в Досі, де завоювала срібло з молодіжним світовим рекордом.
"Дуже вдячна всім, хто мене підтримує і вірить у мене. Я і сама не думала про те, що виграю срібну медаль", - цитує українку прес-служба World Athletics.
Зазначимо, що на звання кращого молодого легкоатлета світу також претендував українець Михайло Кохан. Однак, ця нагорода дісталася спортсмену з Ефіопії Селемону Барега.
Як відомо, раніше українка Ярослава Магучіх стала кращою молодою легкоатлеткою Європи за підсумками 2019 року.
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Нагородження спортсменів пройшло 23 листопада в Монако на церемонії ІААF World Athletics Awards, - пише УНІАН.
Серед інших претенденток на нагороду в номінації "Висхідна зірка" також були Британі Андерсон (Ямайка), Лемлем Хайлу (Ефіопія), Гленда Морейон (Еквадор) і Ша'Каррі Річардсон (США).
При цьому, Магучіх - єдина в цій компанії, хто є призером чемпіонату світу. 18-річна спортсменка, яка виступає в стрибках у висоту, в цьому році виграла молодіжний чемпіонат Європи, а також дебютувала на чемпіонаті світу в Досі, де завоювала срібло з молодіжним світовим рекордом.
"Дуже вдячна всім, хто мене підтримує і вірить у мене. Я і сама не думала про те, що виграю срібну медаль", - цитує українку прес-служба World Athletics.
Зазначимо, що на звання кращого молодого легкоатлета світу також претендував українець Михайло Кохан. Однак, ця нагорода дісталася спортсмену з Ефіопії Селемону Барега.
Як відомо, раніше українка Ярослава Магучіх стала кращою молодою легкоатлеткою Європи за підсумками 2019 року.
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