Луцькі волейболістки здолали суперниць з Вінниці. ВІДЕО
Сьогодні, 13:13
Волейболістки луцької команди «Волинь-Університет-ОДЮСШ» перемогли команду «Білозгар-Медуніверситет» з Вінниці та завдяки цьому піднялися з дна турнірної таблиці.
Першу партію подарували гостям. Проте вже другу після настанов Богуслава Галицького виграли, - пише Волинь-нова.
Вирішальною, без сумніву, стала третя партія, у якій лучанкам вдалося все ж таки шальки терезів схилити на свою користь – 30:28. У четвертій лучанки вже на класі переграли вінничанок.
У третій партії лучанкам вдалося все ж таки шальки терезів схилити на свою користь – 30:28. В підсумку волинська команда перемогла з рахунком 3:1 (15:25; 25:19; 30:28; 25:21).
Матч, який відбувся 22 листопада, теж виграв «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (Луцьк) з рахунком 3:1 (26:16; 25:18; 23:25; 25:20).
Тож після двох поспіль вікторій, підопічні Богуслава Галицького залишили останнє місце в першості. Більше того, тепер лучанки піднялися вже на 6-е місце в турнірній таблиці. І це ще, сподіваємось, далеко не вечір, як і обіцяв їхній головний тренер.
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Першу партію подарували гостям. Проте вже другу після настанов Богуслава Галицького виграли, - пише Волинь-нова.
Вирішальною, без сумніву, стала третя партія, у якій лучанкам вдалося все ж таки шальки терезів схилити на свою користь – 30:28. У четвертій лучанки вже на класі переграли вінничанок.
У третій партії лучанкам вдалося все ж таки шальки терезів схилити на свою користь – 30:28. В підсумку волинська команда перемогла з рахунком 3:1 (15:25; 25:19; 30:28; 25:21).
Матч, який відбувся 22 листопада, теж виграв «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (Луцьк) з рахунком 3:1 (26:16; 25:18; 23:25; 25:20).
Тож після двох поспіль вікторій, підопічні Богуслава Галицького залишили останнє місце в першості. Більше того, тепер лучанки піднялися вже на 6-е місце в турнірній таблиці. І це ще, сподіваємось, далеко не вечір, як і обіцяв їхній головний тренер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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