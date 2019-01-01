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Кожен другий українець не задоволений зарплатою

Кожен другий українець не задоволений зарплатою
Кожен другий українець не задоволений роботою. Найбільше умови праці не влаштовують спеціалістів у сфері сільського господарства, виробництва та охорони.

Роботою задоволені менеджери, які працюють з клієнтами, перукарі, майстри манікюру, візажисти. Робота влаштовує спеціалістів у сфері будівництва, пише "Газета ua", з посиланням на olx.ua.

Найчастіше українці скаржаться на низьку зарплату. Більше, ніж половина опитаних працівників, отримує менше 10 тис. грн у місяць. З них 37% заробляють до 7 тис. грн.

Також громадян не влаштовують умови на робочому місці. Наприклад, першочерговими умовами вважають комфорт та безпеку. Також має значення близькість роботи до дому, сучасна техніка та обладнання.

Українці найчастіше працюють повний робочий день. За гнучким графіком трудяться 24% респондентів, позмінно працюють 2 з 10.

Майже кожен другий опитаний не отримує жодних бонусів від роботодавця. Кожному п'ятому пропонують напої та печиво на робочому місці. 18% респондентів дають премії.

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Теги: робота
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