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У Луцьку після пожежі в квартирі знайшли тіло чоловіка

У Луцьку після пожежі в квартирі знайшли тіло чоловіка
Луцькі вогнеборці ліквідували пожежу на одній з вулиць міста врятували дитину і чоловіка. Ще одного чоловіка знайшли мертвим.

23 листопада о 16:00 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Даньшина, 2, - повідомляють в управлінні ДСНС у Волинській області.

Чергова варта Державної пожежно-рятувальної частини №2 прибула на місце події через 2 хвилини і відповідно до вирішального напрямку бойових дій всі сили зосердила на порятунок людей.

З квартир врятували дитину віком 11 років (від госпіталізації відмовилась) та чоловіка віком 46 років, якого госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню у важкому стані з термічними опіками шиї, китиці, обличчя 2-3 ступеня.

У квартирі, де трапилась пожежа, рятувальники виявили тіло власника. Наразі причина його смерті встановлють.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 16:17 спеціальним водяним стволом. Всього на місці події були зосереджені 3 пожежні автомобілі, працювали 12 рятувальників.

Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем власника - куріння в ліжку.

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Теги: Луцьк, ДСНС, пожежа, смерть
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