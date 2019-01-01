Луцьких лікарів вчили переконувати пацієнтів слідкувати за своїм здоров`ям
Сьогодні, 16:56
Луцькі медики вчилися застосовувати соціальний маркетинг для профілактики захворювань.
Триденний тренінг з соціального маркетингу «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» провели для працівників центрів громадського здоров’я пілотних регіонів, куди входить Луцьк, - повідомляють у Волинському обласному центрі громадського здоров`я.
Навчала фахівців центрів здоров'я з Луцька, Рівного, Львова та Херсона доктор Ровіна Мерріт, керівниця відділу досліджень Національного центру соціального маркетингу та зміни поведінки Великої Британії. Тренінг "Вступ до соціального маркетингу" включав два модулі.
"Соціальний маркетинг - це марафон, але результатом стануть позитивні зміни поведінки людей", - сказала Ровіна Мерріт
Так, під час тренінгу медики вчилися, як впливати на людей через проекти соціального маркетингу у сфері охорони здоров'я, як долати стереотипи і розвіювати міфи та застосовувати соціальний маркетинг для профілактики захворювань та сприяти зміні ставлення людей до свого здоров'я.
Впродовж 6 днів навчання, увагу приділили темі вакцинації, профілактики серцево-судинних захворювань, раку молочної залози, здорового харчування дітей.
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Триденний тренінг з соціального маркетингу «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» провели для працівників центрів громадського здоров’я пілотних регіонів, куди входить Луцьк, - повідомляють у Волинському обласному центрі громадського здоров`я.
Навчала фахівців центрів здоров'я з Луцька, Рівного, Львова та Херсона доктор Ровіна Мерріт, керівниця відділу досліджень Національного центру соціального маркетингу та зміни поведінки Великої Британії. Тренінг "Вступ до соціального маркетингу" включав два модулі.
"Соціальний маркетинг - це марафон, але результатом стануть позитивні зміни поведінки людей", - сказала Ровіна Мерріт
Так, під час тренінгу медики вчилися, як впливати на людей через проекти соціального маркетингу у сфері охорони здоров'я, як долати стереотипи і розвіювати міфи та застосовувати соціальний маркетинг для профілактики захворювань та сприяти зміні ставлення людей до свого здоров'я.
Впродовж 6 днів навчання, увагу приділили темі вакцинації, профілактики серцево-судинних захворювань, раку молочної залози, здорового харчування дітей.
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