вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьких лікарів вчили переконувати пацієнтів слідкувати за своїм здоров`ям

Луцьких лікарів вчили переконувати пацієнтів слідкувати за своїм здоров`ям
Луцькі медики вчилися застосовувати соціальний маркетинг для профілактики захворювань.


Триденний тренінг з соціального маркетингу «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» провели для працівників центрів громадського здоров’я пілотних регіонів, куди входить Луцьк, - повідомляють у Волинському обласному центрі громадського здоров`я.

Навчала фахівців центрів здоров'я з Луцька, Рівного, Львова та Херсона доктор Ровіна Мерріт, керівниця відділу досліджень Національного центру соціального маркетингу та зміни поведінки Великої Британії. Тренінг "Вступ до соціального маркетингу" включав два модулі.

"Соціальний маркетинг - це марафон, але результатом стануть позитивні зміни поведінки людей", - сказала Ровіна Мерріт

Так, під час тренінгу медики вчилися, як впливати на людей через проекти соціального маркетингу у сфері охорони здоров'я, як долати стереотипи і розвіювати міфи та застосовувати соціальний маркетинг для профілактики захворювань та сприяти зміні ставлення людей до свого здоров'я.

Впродовж 6 днів навчання, увагу приділили темі вакцинації, профілактики серцево-судинних захворювань, раку молочної залози, здорового харчування дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, медицина, тренінг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жителі волинського села виступають проти закриття школи
Сьогодні, 17:38
Луцьких лікарів вчили переконувати пацієнтів слідкувати за своїм здоров`ям
Сьогодні, 16:56
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
Сьогодні, 16:14
Повідомили час та місце прощання з луцьким священником, який загинув в ДТП
Сьогодні, 15:53
«В Європі так можна»: у Луцьку чоловік пив в супермаркеті шампанське, не заплативши за нього. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 15:09
Схожі новини
Минулих вихідних до луцької лікарні звернулися 100 пацієнтів Минулих вихідних до луцької лікарні звернулися 100 пацієнтів
07 листопад, 04:05
Волинські лікарні отримали партію медикаментів на понад 100 тисяч доларів Волинські лікарні отримали партію медикаментів на понад 100 тисяч доларів
25 жовтень, 08:10
Тренінг для лучан: як заробляти на купівлі ювелірних виробів* Тренінг для лучан: як заробляти на купівлі ювелірних виробів*
17 жовтень, 10:56
Хто очолив управління охорони здоров'я у Луцьку Хто очолив управління охорони здоров'я у Луцьку
27 вересень, 15:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зв'язали скотчем і побили: грабіжники в масках напали на сім'ю голови Підгайцівської ОТГ
23 листопад, 15:14
 1
Жителі волинського села виступають проти закриття школи
Сьогодні, 17:38
 0
Луцьких лікарів вчили переконувати пацієнтів слідкувати за своїм здоров`ям
Сьогодні, 16:56
 0
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
Сьогодні, 16:14
 0
Повідомили час та місце прощання з луцьким священником, який загинув в ДТП
Сьогодні, 15:53
 0
Медіа
відео
1/8