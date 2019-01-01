50 аварій і майже 300 травмованих - наслідки ожеледиці на Львівщині
Сьогодні, 12:27
Ожеледиця на Львівщині паралізувала автомобільний і авіаційний рух. В області сталося понад 50 аварій і травмувалося майже 300 людей.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Дорогу-ковзанку автомобілі об’їздять узбіччям – такі кадри вранці знімали та викладали у соцмережі львів’яни. "Машини, я бачу, під горку взагалі не їдуть", - коментує відео Олександр Клімов.
Ковзають і пішоходи – травмпункти переповнені. Черги з жертв ранкової ожеледиці стоять на рентген і до травматологів. Забої, переломи, розтягнуті зв’язки – лише за півдня в одному з травмпунктів прийняли 80 пацієнтів.
Щоб прийняти всіх пацієнтів, медики викликали додатковий персонал. "В основному, кінцівки верхні і перелом плечових кісток. Ожеледиця не розбирає – є старші люди, є і молоді", - коментує ситуацію завідувач міського травмпункту №1 Олександр Рудковський.
Дощ почав падати о 6:00 ранку і при -2 С миттєво утворився тонкий шар льоду. У мерії кажуть, що одразу кинулися долати наслідки негоди, залучили майже 2 тисячі двірників і три десятки одиниць техніки. Передбачити ожеледицю, запевняють, не могли.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Дорогу-ковзанку автомобілі об’їздять узбіччям – такі кадри вранці знімали та викладали у соцмережі львів’яни. "Машини, я бачу, під горку взагалі не їдуть", - коментує відео Олександр Клімов.
Ковзають і пішоходи – травмпункти переповнені. Черги з жертв ранкової ожеледиці стоять на рентген і до травматологів. Забої, переломи, розтягнуті зв’язки – лише за півдня в одному з травмпунктів прийняли 80 пацієнтів.
Щоб прийняти всіх пацієнтів, медики викликали додатковий персонал. "В основному, кінцівки верхні і перелом плечових кісток. Ожеледиця не розбирає – є старші люди, є і молоді", - коментує ситуацію завідувач міського травмпункту №1 Олександр Рудковський.
Дощ почав падати о 6:00 ранку і при -2 С миттєво утворився тонкий шар льоду. У мерії кажуть, що одразу кинулися долати наслідки негоди, залучили майже 2 тисячі двірників і три десятки одиниць техніки. Передбачити ожеледицю, запевняють, не могли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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