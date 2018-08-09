Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 18:23
Волейбольна команда Луцького національного технічного університету перемогла в міжнародному турнірі «Кубок ректора-2019».
Змагання серед чоловічих студентських команд відбулися у спортивному комплексі ЛНТУ, - повідомляє прес-служба університету.
У боротьбі за першість взяли участь чотири команди, а саме: СК «Спартакус» Адаму’вка (Польща), Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Технічний коледж Луцького НТУ та команда Луцького національного технічного університету.
Такий захід проводиться у Луцькому НТУ уже втретє, але цього разу він розширив свої межі до міжнародного рівня.
Змагання були по-справжньому емоційними, а боротьба запеклою. Усім командам вдалося максимально продемонструвати власну вправність і похизуватися спортивною майстерністю. Втім, за підсумками турніру, перемогу здобула команда Луцького НТУ.
Четверте місце у турнірі посіла команда ТК Луцького НТУ, третє місце зайняла команда із Польщі СК «Спартакус», друге місце виборола команда Тернопільського національного педагогічного університету.
Крім того, відзнаки кращих кравців отримали найсильніші спортсмени з кожної команди, а це: Мартін Буяк, Владислав Шобота, Андрій Стеблецький та Іван Капітула.
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Змагання серед чоловічих студентських команд відбулися у спортивному комплексі ЛНТУ, - повідомляє прес-служба університету.
У боротьбі за першість взяли участь чотири команди, а саме: СК «Спартакус» Адаму’вка (Польща), Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Технічний коледж Луцького НТУ та команда Луцького національного технічного університету.
Такий захід проводиться у Луцькому НТУ уже втретє, але цього разу він розширив свої межі до міжнародного рівня.
Змагання були по-справжньому емоційними, а боротьба запеклою. Усім командам вдалося максимально продемонструвати власну вправність і похизуватися спортивною майстерністю. Втім, за підсумками турніру, перемогу здобула команда Луцького НТУ.
Четверте місце у турнірі посіла команда ТК Луцького НТУ, третє місце зайняла команда із Польщі СК «Спартакус», друге місце виборола команда Тернопільського національного педагогічного університету.
Крім того, відзнаки кращих кравців отримали найсильніші спортсмени з кожної команди, а це: Мартін Буяк, Владислав Шобота, Андрій Стеблецький та Іван Капітула.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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