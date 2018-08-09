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Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО

Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Волейбольна команда Луцького національного технічного університету перемогла в міжнародному турнірі «Кубок ректора-2019».

Змагання серед чоловічих студентських команд відбулися у спортивному комплексі ЛНТУ, - повідомляє прес-служба університету.

У боротьбі за першість взяли участь чотири команди, а саме: СК «Спартакус» Адаму’вка (Польща), Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Технічний коледж Луцького НТУ та команда Луцького національного технічного університету.

Такий захід проводиться у Луцькому НТУ уже втретє, але цього разу він розширив свої межі до міжнародного рівня.
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО


Змагання були по-справжньому емоційними, а боротьба запеклою. Усім командам вдалося максимально продемонструвати власну вправність і похизуватися спортивною майстерністю. Втім, за підсумками турніру, перемогу здобула команда Луцького НТУ.
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО

Четверте місце у турнірі посіла команда ТК Луцького НТУ, третє місце зайняла команда із Польщі СК «Спартакус», друге місце виборола команда Тернопільського національного педагогічного університету.

Крім того, відзнаки кращих кравців отримали найсильніші спортсмени з кожної команди, а це: Мартін Буяк, Владислав Шобота, Андрій Стеблецький та Іван Капітула.
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО
Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО

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Теги: спорт, волейбол, ЛНТУ, Луцьк
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