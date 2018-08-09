Команда луцького університету стала переможцем міжнародного турніру. ФОТО

Волейбольна команда Луцького національного технічного університету перемогла в міжнародному турнірі «Кубок ректора-2019».Змагання серед чоловічих студентських команд відбулися у спортивному комплексі ЛНТУ, - повідомляє прес-служба університету.У боротьбі за першість взяли участь чотири команди, а саме: СК «Спартакус» Адаму’вка (Польща), Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Технічний коледж Луцького НТУ та команда Луцького національного технічного університету.Такий захід проводиться у Луцькому НТУ уже втретє, але цього разу він розширив свої межі до міжнародного рівня.Змагання були по-справжньому емоційними, а боротьба запеклою. Усім командам вдалося максимально продемонструвати власну вправність і похизуватися спортивною майстерністю. Втім, за підсумками турніру, перемогу здобула команда Луцького НТУ.Четверте місце у турнірі посіла команда ТК Луцького НТУ, третє місце зайняла команда із Польщі СК «Спартакус», друге місце виборола команда Тернопільського національного педагогічного університету.Крім того, відзнаки кращих кравців отримали найсильніші спортсмени з кожної команди, а це: