Жителі волинської громади масово здали кров на потреби хворих

У Рівненські громаді, що на Любомльщині влаштували масову здачу крові.У Гущанській амбулаторії, куди завітали працівники Волинської обласної станції переливання крові м.Володимир-Волинський, здали кров понад 30 донорів, - йдеться на сайті Рівненської ОТГ.Підтримали ініціативу односельчан й працівники апарату сільської ради, які здавали кров вже не вперше.Перед самою процедурою усіх донорів обстежив терапевт та визначилили рівень гемоглобіну і групу крові. Далі проводилася сама процедура донації. Після здачі крові, усіх донорів пригощали солодким чаєм та печивом. Бонусом для усіх стали 70 гривень та довідка, яка дає звільнення від роботи в день здачі крові та доплюсовує до відпустки один день.