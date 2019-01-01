Жителі волинської громади масово здали кров на потреби хворих
Сьогодні, 13:54
У Рівненські громаді, що на Любомльщині влаштували масову здачу крові.
У Гущанській амбулаторії, куди завітали працівники Волинської обласної станції переливання крові м.Володимир-Волинський, здали кров понад 30 донорів, - йдеться на сайті Рівненської ОТГ.
Підтримали ініціативу односельчан й працівники апарату сільської ради, які здавали кров вже не вперше.
Перед самою процедурою усіх донорів обстежив терапевт та визначилили рівень гемоглобіну і групу крові. Далі проводилася сама процедура донації. Після здачі крові, усіх донорів пригощали солодким чаєм та печивом. Бонусом для усіх стали 70 гривень та довідка, яка дає звільнення від роботи в день здачі крові та доплюсовує до відпустки один день.
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У Гущанській амбулаторії, куди завітали працівники Волинської обласної станції переливання крові м.Володимир-Волинський, здали кров понад 30 донорів, - йдеться на сайті Рівненської ОТГ.
Підтримали ініціативу односельчан й працівники апарату сільської ради, які здавали кров вже не вперше.
Перед самою процедурою усіх донорів обстежив терапевт та визначилили рівень гемоглобіну і групу крові. Далі проводилася сама процедура донації. Після здачі крові, усіх донорів пригощали солодким чаєм та печивом. Бонусом для усіх стали 70 гривень та довідка, яка дає звільнення від роботи в день здачі крові та доплюсовує до відпустки один день.
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