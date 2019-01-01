Жителі волинського села виступають проти закриття школи





Жителі Кульчина переконані, що їхня школа цілком самодостатня. Мовляв, за рахунок маленьких кульчинців, яких пропонують довозити у Клепачів, хочуть врятувати від закриття тамтешню ЗОШ I-II ступенів. Адже в клепачівській дев’ятирічці навчається майже стільки дітей, як у початковій школі Кульчина, - пише



Голова Жидичинської ОТГ Галина Матвіюк запевнила, що посеред навчального року ніхто закривати школу в Кульчині не буде.



"Можливо, її взагалі не доведеться закривати. Це питання нині на стадії обговорення. Ми зустрічалися з громадою Кульчина, радилися, як зробити так, щоб діти отримували якісні освітні послуги. У місцевій школі нема спортзалу і актової зали, діти не отримують гарячого харчування. 36 школярів навчаються у дві зміни, адже на чотири класи ‒ дві класні кімнати. Є можливість довозити дітей на навчання у Клепачів, там просторіше приміщення школи, кращі умови. Дорога прекрасна, ОТГ має в розпорядженні два шкільні автобуси. Є ймовірність, що наступного року буде ухвалено закон, який передбачає утримання за рахунок держави початкових шкіл, де навчається менш як 40 учнів. Якщо ж утримання кульчинської школи лежатиме на плечах ОТГ, ми будемо змушені шукати оптимальні варіанти", - каже очільниця громади.



За її словами, схожа ситуація була в селі Озерце - батьки виступали проти закриття школи, поки на п’ятьох вчителів не залишилося 10 учнів. Проте зараз дітей довозять на навчання у Жидичин, усі педагоги працевлаштовані. Задоволені і батьки, і учні, і вчителі.



Директорка кульчинської школи Вікторія Леплянська теж проти закриття навчального закладу.



«Так, у нашій школі не вистачає класних кімнат, але в приміщенні зроблено ремонт, перекрито дах, є внутрішні вбиральні. У нас пічне опалення, це суттєво економить витрати на утримання закладу. У Кульчині з 2020 року закриють ФАП, вивільниться приміщення, в якому можна облаштувати класні кімнати. Кількість учнів у нас не зменшиться, маємо прекрасні умови для навчання, вчителі забезпечені технічними засобами. Ми хочемо зберегти школу, яка працює в селі майже 80 років», ‒ каже Вікторія Леплянська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кульчин Ківерцівського району можуть закрити початкову школу. Та місцеві жителі не підтримують такого рішення влади.Жителі Кульчина переконані, що їхня школа цілком самодостатня. Мовляв, за рахунок маленьких кульчинців, яких пропонують довозити у Клепачів, хочуть врятувати від закриття тамтешню ЗОШ I-II ступенів. Адже в клепачівській дев’ятирічці навчається майже стільки дітей, як у початковій школі Кульчина, - пише ІА Волинські Новини Голова Жидичинської ОТГзапевнила, що посеред навчального року ніхто закривати школу в Кульчині не буде."Можливо, її взагалі не доведеться закривати. Це питання нині на стадії обговорення. Ми зустрічалися з громадою Кульчина, радилися, як зробити так, щоб діти отримували якісні освітні послуги. У місцевій школі нема спортзалу і актової зали, діти не отримують гарячого харчування. 36 школярів навчаються у дві зміни, адже на чотири класи ‒ дві класні кімнати. Є можливість довозити дітей на навчання у Клепачів, там просторіше приміщення школи, кращі умови. Дорога прекрасна, ОТГ має в розпорядженні два шкільні автобуси. Є ймовірність, що наступного року буде ухвалено закон, який передбачає утримання за рахунок держави початкових шкіл, де навчається менш як 40 учнів. Якщо ж утримання кульчинської школи лежатиме на плечах ОТГ, ми будемо змушені шукати оптимальні варіанти", - каже очільниця громади.За її словами, схожа ситуація була в селі Озерце - батьки виступали проти закриття школи, поки на п’ятьох вчителів не залишилося 10 учнів. Проте зараз дітей довозять на навчання у Жидичин, усі педагоги працевлаштовані. Задоволені і батьки, і учні, і вчителі.Директорка кульчинської школитеж проти закриття навчального закладу.«Так, у нашій школі не вистачає класних кімнат, але в приміщенні зроблено ремонт, перекрито дах, є внутрішні вбиральні. У нас пічне опалення, це суттєво економить витрати на утримання закладу. У Кульчині з 2020 року закриють ФАП, вивільниться приміщення, в якому можна облаштувати класні кімнати. Кількість учнів у нас не зменшиться, маємо прекрасні умови для навчання, вчителі забезпечені технічними засобами. Ми хочемо зберегти школу, яка працює в селі майже 80 років», ‒ каже Вікторія Леплянська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію