Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 25 листопада





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго".



Зокрема, з 10:00 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Ковельська 158-166, 157-177, вул. Лєскова вул. Приміська, вул. Качалова, пров. Качалова.



Також з 13:30 до 17:00 відключать електроенергію на вулицях Борохівська 1-55, 2-46, Теремнівська 69,72, Мисливська 17,19,40,

та частково на Прилуцькій та Польовій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 25 листопада, у Луцьку в певний період буде відсутнє електропостачання за деякими адресами.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго".Зокрема, з 10:00 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Ковельська 158-166, 157-177, вул. Лєскова вул. Приміська, вул. Качалова, пров. Качалова.Також з 13:30 до 17:00 відключать електроенергію на вулицях Борохівська 1-55, 2-46, Теремнівська 69,72, Мисливська 17,19,40,та частково на Прилуцькій та Польовій.

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