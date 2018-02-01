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Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 25 листопада

Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 25 листопада
У понеділок, 25 листопада, у Луцьку в певний період буде відсутнє електропостачання за деякими адресами.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго".

Зокрема, з 10:00 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Ковельська 158-166, 157-177, вул. Лєскова вул. Приміська, вул. Качалова, пров. Качалова.

Також з 13:30 до 17:00 відключать електроенергію на вулицях Борохівська 1-55, 2-46, Теремнівська 69,72, Мисливська 17,19,40,
та частково на Прилуцькій та Польовій.

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Теги: електроенергія, Луцьк
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