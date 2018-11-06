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Повідомили час та місце прощання з луцьким священником, який загинув в ДТП

Повідомили час та місце прощання з луцьким священником, який загинув в ДТП
У Луцьку попрощаються зі священником Сергієм Смірновим, який загинув внаслідок аварії.

Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у Facebook.

Нагадаємо, ввечері 23 листопада внаслідок аварії на вулиці Шопена помер клірик луцького храму Великомучениці Катерини. Під час керування автомобілем душпастирю, ймовірно, стало погано.

Сьогодні, 24 листопада о 18:00 у Свято-Катеринівському храмі служитимуть парастас. 25 листопада, о 9.00 розпочнеться Божественна літургія, потому відбудеться чин похорону.

Владика Михаїл, духовна консисторія висловлюють глибоке співчуття сім’ї, ближнім небіжчика, його парафіянам та вихованцям і просять долучитися до молитов за упокоєння раба Божого Сергія.

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Теги: Луцьк, похорон
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