Повідомили час та місце прощання з луцьким священником, який загинув в ДТП
Сьогодні, 15:53
У Луцьку попрощаються зі священником Сергієм Смірновим, який загинув внаслідок аварії.
Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у Facebook.
Нагадаємо, ввечері 23 листопада внаслідок аварії на вулиці Шопена помер клірик луцького храму Великомучениці Катерини. Під час керування автомобілем душпастирю, ймовірно, стало погано.
Сьогодні, 24 листопада о 18:00 у Свято-Катеринівському храмі служитимуть парастас. 25 листопада, о 9.00 розпочнеться Божественна літургія, потому відбудеться чин похорону.
Владика Михаїл, духовна консисторія висловлюють глибоке співчуття сім’ї, ближнім небіжчика, його парафіянам та вихованцям і просять долучитися до молитов за упокоєння раба Божого Сергія.
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Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у Facebook.
Нагадаємо, ввечері 23 листопада внаслідок аварії на вулиці Шопена помер клірик луцького храму Великомучениці Катерини. Під час керування автомобілем душпастирю, ймовірно, стало погано.
Сьогодні, 24 листопада о 18:00 у Свято-Катеринівському храмі служитимуть парастас. 25 листопада, о 9.00 розпочнеться Божественна літургія, потому відбудеться чин похорону.
Владика Михаїл, духовна консисторія висловлюють глибоке співчуття сім’ї, ближнім небіжчика, його парафіянам та вихованцям і просять долучитися до молитов за упокоєння раба Божого Сергія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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