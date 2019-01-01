У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
Сьогодні, 16:14
Дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок, сталася на проспекті Соборності в Луцьку.
Аварія сталася поблизу Північного ринку близько 15:20, - повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на свідчення очевидців.
Автомобілі «Вольво» та «Опель» рухались в попутному напрямку. Коли водій «Вольво» здійснював маневр випередження, то не дотримався безпечної дистанції. Тож автомобіль влетів у «Опель».
На місці працює поліція.
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Аварія сталася поблизу Північного ринку близько 15:20, - повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на свідчення очевидців.
Автомобілі «Вольво» та «Опель» рухались в попутному напрямку. Коли водій «Вольво» здійснював маневр випередження, то не дотримався безпечної дистанції. Тож автомобіль влетів у «Опель».
На місці працює поліція.
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