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У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО

У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок, сталася на проспекті Соборності в Луцьку.

Аварія сталася поблизу Північного ринку близько 15:20, - повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на свідчення очевидців.

Автомобілі «Вольво» та «Опель» рухались в попутному напрямку. Коли водій «Вольво» здійснював маневр випередження, то не дотримався безпечної дистанції. Тож автомобіль влетів у «Опель».

На місці працює поліція.
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія
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