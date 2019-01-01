У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО





Аварія сталася поблизу Північного ринку близько 15:20, - повідомляє



Автомобілі «Вольво» та «Опель» рухались в попутному напрямку. Коли водій «Вольво» здійснював маневр випередження, то не дотримався безпечної дистанції. Тож автомобіль влетів у «Опель».



На місці працює поліція.

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