Епіфаній не проти «перенесення» Різдва
Сьогодні, 19:45
Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що можна святкувати Різдво за григоріанським календарем
Українці можуть святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо вони цього хочуть. Про це очільник ПЦУ сказав у інтерв`ю телеканалу Zik, - пише Главком.
За його словами, зараз важко уявити, скільки часу потрібно, щоб змінити святкування цього великого свята з звичного українцям дня 7 січня.
«Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ «, - сказав Епіфаній.
Якщо більшість християн в Україні почнуть відзначати Різдво 25 грудня, незабаром можна буде говорити про зміни в церкві.
«Якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем«, - сказав голова ПЦУ.
Епіфаній попросив українців не забувати молитися про воїнів, які захищають Донбас, а також тих людей, хто проживає на окупованих територіях.
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Українці можуть святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо вони цього хочуть. Про це очільник ПЦУ сказав у інтерв`ю телеканалу Zik, - пише Главком.
За його словами, зараз важко уявити, скільки часу потрібно, щоб змінити святкування цього великого свята з звичного українцям дня 7 січня.
«Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ «, - сказав Епіфаній.
Якщо більшість християн в Україні почнуть відзначати Різдво 25 грудня, незабаром можна буде говорити про зміни в церкві.
«Якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем«, - сказав голова ПЦУ.
Епіфаній попросив українців не забувати молитися про воїнів, які захищають Донбас, а також тих людей, хто проживає на окупованих територіях.
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Коментарі 1
А він не проти всього... що проти православ'я українців
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