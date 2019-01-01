Шацькі дзюдоїсти здобули перемогу на всеукраїнських турнірах
Сьогодні, 21:49
Спортсмени СК «Континіум» смт Шацьк побували на турнірах з дзюдо в Луцьку і Дніпрі.
Наймолодші дзюдоїсти клубу (директор Ігор Самолюк) спробували власні сили на змаганнях в обласному центрі на першість ФСТ «Колос». У них взяли участь юнаки та дівчатка 2009, 2010 - 2011, 2012 – 2013 років народження, - пише Район.Шацьк
Шацькі спортсмени виступили достойно, найсильніші завоювали медалі:
І місце – Назар Самолюк, Денис Федчишин.
ІІ місце – Софія Цірута (с. Кошари), Ангеліна Яльницька,Таміла Сергійчук, Арсен Гірич (с. Заозерне).
ІІІ місце – Мирослав Копитко.
Двом учасникам – Арсену Гринюку та Павлу Лукіну – трохи не вистачило впевненості, аби посісти призові місця.
А вихованка клубу Анна Самолюк побувала на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Українка» серед дівчат в місті Дніпро. У ньому взяли участь близько 280 учасниць з 17 областей України. Анна стала срібною призеркою турніру, посівши високе друге місце.
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Наймолодші дзюдоїсти клубу (директор Ігор Самолюк) спробували власні сили на змаганнях в обласному центрі на першість ФСТ «Колос». У них взяли участь юнаки та дівчатка 2009, 2010 - 2011, 2012 – 2013 років народження, - пише Район.Шацьк
Шацькі спортсмени виступили достойно, найсильніші завоювали медалі:
І місце – Назар Самолюк, Денис Федчишин.
ІІ місце – Софія Цірута (с. Кошари), Ангеліна Яльницька,Таміла Сергійчук, Арсен Гірич (с. Заозерне).
ІІІ місце – Мирослав Копитко.
Двом учасникам – Арсену Гринюку та Павлу Лукіну – трохи не вистачило впевненості, аби посісти призові місця.
А вихованка клубу Анна Самолюк побувала на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Українка» серед дівчат в місті Дніпро. У ньому взяли участь близько 280 учасниць з 17 областей України. Анна стала срібною призеркою турніру, посівши високе друге місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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