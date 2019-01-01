Шацькі дзюдоїсти здобули перемогу на всеукраїнських турнірах





Наймолодші дзюдоїсти клубу (директор Ігор Самолюк) спробували власні сили на змаганнях в обласному центрі на першість ФСТ «Колос». У них взяли участь юнаки та дівчатка 2009, 2010 - 2011, 2012 – 2013 років народження, - пише



Шацькі спортсмени виступили достойно, найсильніші завоювали медалі:



І місце – Назар Самолюк, Денис Федчишин.

ІІ місце – Софія Цірута (с. Кошари), Ангеліна Яльницька,Таміла Сергійчук, Арсен Гірич (с. Заозерне).

ІІІ місце – Мирослав Копитко.



Двом учасникам – Арсену Гринюку та Павлу Лукіну – трохи не вистачило впевненості, аби посісти призові місця.



А вихованка клубу Анна Самолюк побувала на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Українка» серед дівчат в місті Дніпро. У ньому взяли участь близько 280 учасниць з 17 областей України. Анна стала срібною призеркою турніру, посівши високе друге місце.

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