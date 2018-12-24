Як малюки пірнають під воду: світлини волинської фотографки
Сьогодні, 22:13
Фотографка з Ковеля Тетяна Тарасенко поділилася неймовірними світлинами дітей, які пірнають під водою.
Фото оприлюднили у фейсбуці.
"Якщо починати займатися плаванням з дитинства, то можна навчитися плавати не тільки кроликом і брасом, а й багатьма іншими способами і стилями, про які дорослі навіть не здогадуються", – йдеться в дописі.
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Фото оприлюднили у фейсбуці.
"Якщо починати займатися плаванням з дитинства, то можна навчитися плавати не тільки кроликом і брасом, а й багатьма іншими способами і стилями, про які дорослі навіть не здогадуються", – йдеться в дописі.
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