Як малюки пірнають під воду: світлини волинської фотографки





Фото оприлюднили у фейсбуці.



"Якщо починати займатися плаванням з дитинства, то можна навчитися плавати не тільки кроликом і брасом, а й багатьма іншими способами і стилями, про які дорослі навіть не здогадуються", – йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фотографка з Ковеля Тетяна Тарасенко поділилася неймовірними світлинами дітей, які пірнають під водою.Фото оприлюднили у фейсбуці."Якщо починати займатися плаванням з дитинства, то можна навчитися плавати не тільки кроликом і брасом, а й багатьма іншими способами і стилями, про які дорослі навіть не здогадуються", – йдеться в дописі.

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