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Що таке добові ритми та як вони впливають на здоров'я людини

Що таке добові ритми та як вони впливають на здоров'я людини
Циркадні(добові) ритми - це фізичні, психічні та поведінкові зміни, які слідують за 24-годинним циклом.

Про це пише Країна Здоров'я.

Ці ритми реагують на світло і темряву в навколишньому середовищі, і приводяться в рух біологічним годинником. Два дослідження, опубліковані в журналі Cell Metabolism, підтвердили, що циркадні годинник грають важливу роль в реакції організму на фізичну активність.

Вони можуть впливати на цикли сну і неспання, викид гормонів, звички харчування і травлення, температуру тіла та інші важливі функції організму.

Дослідники з Каліфорнійського університету і Університету Копенгагена і Каролінського інституту (Швеція) дивилися на те, як тканини у мишей змінилася під час фізичних вправ. Вони проаналізували, як засвоюється цукор, і як спалюється жир. Для цього вони поміщали мишей на бігові доріжки.

Інше дослідження вчених з Інституту Науки Вейцмана в Ізраїлі та Університету Гренобль (Франція) мірило фізичне навантаження мишей з різною інтенсивністю вправ і процедурами.

Результати показали, що миші, які ходили на біговій доріжці «ввечері» або ближче до кінця свого активного часу, демонстрували приблизно 50-процентне поліпшення виконання вправ в порівнянні з "ранковими" тренуваннями.

Ці дані підтвердили, що циркадні годинник важливі для ефективності тренувань. Втім, дослідники не схильні відмовляти людей займатися вранці. По-перше, тому що серед людей багато "сов" і "жайворонків", а по-друге незалежно від часу, фізичні вправи приносять багато користі для здоров'я при регулярному виконанні.

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Теги: біг, спорт, ритм
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