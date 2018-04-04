Що таке добові ритми та як вони впливають на здоров'я людини





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Ці ритми реагують на світло і темряву в навколишньому середовищі, і приводяться в рух біологічним годинником. Два дослідження, опубліковані в журналі Cell Metabolism, підтвердили, що циркадні годинник грають важливу роль в реакції організму на фізичну активність.



Вони можуть впливати на цикли сну і неспання, викид гормонів, звички харчування і травлення, температуру тіла та інші важливі функції організму.



Дослідники з Каліфорнійського університету і Університету Копенгагена і Каролінського інституту (Швеція) дивилися на те, як тканини у мишей змінилася під час фізичних вправ. Вони проаналізували, як засвоюється цукор, і як спалюється жир. Для цього вони поміщали мишей на бігові доріжки.



Інше дослідження вчених з Інституту Науки Вейцмана в Ізраїлі та Університету Гренобль (Франція) мірило фізичне навантаження мишей з різною інтенсивністю вправ і процедурами.



Результати показали, що миші, які ходили на біговій доріжці «ввечері» або ближче до кінця свого активного часу, демонстрували приблизно 50-процентне поліпшення виконання вправ в порівнянні з "ранковими" тренуваннями.



Ці дані підтвердили, що циркадні годинник важливі для ефективності тренувань. Втім, дослідники не схильні відмовляти людей займатися вранці. По-перше, тому що серед людей багато "сов" і "жайворонків", а по-друге незалежно від часу, фізичні вправи приносять багато користі для здоров'я при регулярному виконанні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Циркадні(добові) ритми - це фізичні, психічні та поведінкові зміни, які слідують за 24-годинним циклом.Про це пише Країна Здоров'я. Ці ритми реагують на світло і темряву в навколишньому середовищі, і приводяться в рух біологічним годинником. Два дослідження, опубліковані в журналі Cell Metabolism, підтвердили, що циркадні годинник грають важливу роль в реакції організму на фізичну активність.Вони можуть впливати на цикли сну і неспання, викид гормонів, звички харчування і травлення, температуру тіла та інші важливі функції організму.Дослідники з Каліфорнійського університету і Університету Копенгагена і Каролінського інституту (Швеція) дивилися на те, як тканини у мишей змінилася під час фізичних вправ. Вони проаналізували, як засвоюється цукор, і як спалюється жир. Для цього вони поміщали мишей на бігові доріжки.Інше дослідження вчених з Інституту Науки Вейцмана в Ізраїлі та Університету Гренобль (Франція) мірило фізичне навантаження мишей з різною інтенсивністю вправ і процедурами.Результати показали, що миші, які ходили на біговій доріжці «ввечері» або ближче до кінця свого активного часу, демонстрували приблизно 50-процентне поліпшення виконання вправ в порівнянні з "ранковими" тренуваннями.Ці дані підтвердили, що циркадні годинник важливі для ефективності тренувань. Втім, дослідники не схильні відмовляти людей займатися вранці. По-перше, тому що серед людей багато "сов" і "жайворонків", а по-друге незалежно від часу, фізичні вправи приносять багато користі для здоров'я при регулярному виконанні.

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