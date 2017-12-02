Через шторм у Кельтському морі загинув український моряк
Сьогодні, 01:11
57-річний український моряк загинув від травми, отриманої внаслідок шторму в Кельтському морі. Трагедія сталась на суховантажі ALMA.
Про це повідомляє благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль», – передає Громадське.
Зазначається, що на борт корабля була доставлена вертольотом команда медпрацівників, які констатували смерть моряка.
«Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, прапор — Мальта) зв’язався з MRCC Corsen, Франція, і запросив медичну допомогу 57-річному українському моряку, що знаходиться в критичному стані. Травма була отримана в результаті шторму в Кельтському морі, приблизно в 150 морських миль на захід від Бреста», — йдеться в повідомленні.
У зв’язку з інцидентом судно перервало рейс з Великої Британії на Кубу і попрямувало до Бресту.
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Про це повідомляє благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль», – передає Громадське.
Зазначається, що на борт корабля була доставлена вертольотом команда медпрацівників, які констатували смерть моряка.
«Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, прапор — Мальта) зв’язався з MRCC Corsen, Франція, і запросив медичну допомогу 57-річному українському моряку, що знаходиться в критичному стані. Травма була отримана в результаті шторму в Кельтському морі, приблизно в 150 морських миль на захід від Бреста», — йдеться в повідомленні.
У зв’язку з інцидентом судно перервало рейс з Великої Британії на Кубу і попрямувало до Бресту.
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