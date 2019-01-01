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Луцькі студенти перемогли на міжнародному турнірі з волейболу

Луцькі студенти перемогли на міжнародному турнірі з волейболу
Волейбольна команда Луцького національного технічного університету перемогла в міжнародному турнірі «Кубок ректора–2019».

Змагання серед чоловічих студентських команд відбулися у спортивному комплексі ЛНТУ, – інформує пресслужба університету.

У боротьбі за першість взяли участь чотири команди, а саме: СК «Спартакус» Адаму’вка (Польща), Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Технічний коледж Луцького НТУ та команда Луцького національного технічного університету.

Такий захід проводиться у Луцькому НТУ уже втретє, але цього разу він розширив свої межі до міжнародного рівня.

Змагання були по-справжньому емоційними, а боротьба запеклою. Усім командам вдалося максимально продемонструвати власну вправність і похизуватися спортивною майстерністю. Втім, за підсумками турніру, перемогу здобула команда Луцького НТУ.

Луцькі студенти перемогли на міжнародному турнірі з волейболу
Луцькі студенти перемогли на міжнародному турнірі з волейболу
Луцькі студенти перемогли на міжнародному турнірі з волейболу
Луцькі студенти перемогли на міжнародному турнірі з волейболу


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Теги: волейбол, спорт, лнту
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