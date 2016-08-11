Українських школярів хочуть навчити протистояти російській пропаганді
Сьогодні, 02:25
Міністр оборони України Андрій Загороднюк переконаний, що вміння протистояти інформаційним атакам потрібно навчати змалку – таке вміння навіть може викладатися у школах. За його словами, школярів потрібно навчати, як відрізнити правду від неправди.
Нині такий досвід є у Бельгії, де школярі навчаються орієнтуватися в інформаційному просторі, підкреслив Андрій Загороднюк на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі. Про це повідомляє 24 Канал.
Міністр наголосив, що сьогодні Україна є країною, яка не лише протистоїть збройній агресії, а фактично стала й "полем битви” і постійно відбиває атаки – як в інформаційному, так і в кібернетичному просторі.
"Ми постійно вчимося, багато чого знаємо і розуміємо. Ми вже навчилися відбивати такі атаки, але простір постійно розвивається, спонукаючи нас діяти набагато активніше", – підкреслив міністр.
За його словами, багато країн нині інвестують в інформаційну безпеку, але ніколи не можна діяти швидше ніж, ті, хто цілеспрямовано розробляє нові форми ведення інформаційних і кібернетичних війн.
Тому єдиним можливим фактором спротиву є загальні зусилля країн, а також людей, які в них проживають, протистояти таким викликам,
– сказав очільник оборонного відомства.
На думку міністра, це має викладатися у школах, аби змалечку навчати населення, як відрізняти правду від неправди, як перевіряти інформацію і дотримуватися "цифрової гігієни".
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Нині такий досвід є у Бельгії, де школярі навчаються орієнтуватися в інформаційному просторі, підкреслив Андрій Загороднюк на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі. Про це повідомляє 24 Канал.
Міністр наголосив, що сьогодні Україна є країною, яка не лише протистоїть збройній агресії, а фактично стала й "полем битви” і постійно відбиває атаки – як в інформаційному, так і в кібернетичному просторі.
"Ми постійно вчимося, багато чого знаємо і розуміємо. Ми вже навчилися відбивати такі атаки, але простір постійно розвивається, спонукаючи нас діяти набагато активніше", – підкреслив міністр.
За його словами, багато країн нині інвестують в інформаційну безпеку, але ніколи не можна діяти швидше ніж, ті, хто цілеспрямовано розробляє нові форми ведення інформаційних і кібернетичних війн.
Тому єдиним можливим фактором спротиву є загальні зусилля країн, а також людей, які в них проживають, протистояти таким викликам,
– сказав очільник оборонного відомства.
На думку міністра, це має викладатися у школах, аби змалечку навчати населення, як відрізняти правду від неправди, як перевіряти інформацію і дотримуватися "цифрової гігієни".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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