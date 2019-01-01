Який в Україні рівень покриття інтернетом

Рівень покриття України інтернетом доходить до 70%, повідомив міністр цифрової трансформації«Ми проводимо дослідження. Регулятор нам дає дані, що на 62% покрита країна. Але це не про мобільний, а про швидкісний інтернет. Але ми вже бачимо, коли почали занурюватися і шукати додаткові джерела досліджень, що вже десь до 70% ми доходимо. Але ми скоро вже опублікуємо ці дані. Наша мета – на 90-100%», – сказав Федоров в етері програми «Суботнє інтерв’ю».Він заявив, що українська влада планує реалізувати цю мету до 2022 року.