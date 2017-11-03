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За один день в Іраку загинуло 13 протестувальників

За один день в Іраку загинуло 13 протестувальників
Сили безпеки застосовують проти мітингарів вогнепальну зброю та сльозогінний газ. Загалом з початку протестів у країні загинуло понад 340 демонстрантів.

В Іраку під час антиурядових протестів протягом неділі, 24 листопада, загинуло 13 людей, повідомили представники влади. Зокрема, семеро людей були вбиті у південній провінції Басра неподалік від порту Умм-Каср, повідомили правоохоронці та медичні працівники на умовах анонімності, передає агенція DW.com.

Протестувальники перекрили дорогу, що веде до найбільшого у країні торговельного порту. Силовики у відповідь застосовували проти мітингарів вогнепальну зброю та сльозогінний газ.

У провінції Насірія загинуло ще четверо демонстрантів, і по одній людині були вбиті у провінціях Ен-Наджаф та Ед-Діванія. Ще близько 150 мітингарів отримали поранення. Один із представників служби безпеки в Басрі назвав це "одним з найгірших днів" від початку протестів у країні. Загалом з 1 жовтня, коли у країні почались протести, загинуло вже 342 людини.

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули у Багдаді і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Також протестувальники вимагають перезавантаження влади, що утвердилася у країні після американської військової операції у 2003 році. На думку прихильників протестного руху, чинний уряд просякнутий корупцією і не здатен подолати безробіття та надавати державні послуги належної якості.

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Теги: ірак, протести, смерть, політика
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