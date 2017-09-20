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Українські науковці презентували унікальний космічний апарат. ВІДЕО

Українські науковці презентували унікальний космічний апарат. ВІДЕО
На міжнародній виставці Dubai Airshow 2019 конструкторське бюро “Південне” показало макет місячного посадкового апарату, виготовлений із застосуванням адитивних технологій.

Даний вітчизняний проєкт розроблено для досліджень місячної поверхні й доставляння на природний супутник Землі корисного вантажу масою до 150 кг, передає Рубрика.

Після приземлення на поверхню Місяця розробка здатна виконати три стрибки на відстань до 20 км, переносячи з собою наукове обладнання, а також здійснювати у кожній точці посадки наукові дослідження.

У перспективі це відкриває нові можливості для науково-дослідної діяльності, пошуку корисних копалин на Місяці.

https://youtu.be/dHWZ9zWZQkU

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Теги: вчені, наука, місяць
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