Українські науковці презентували унікальний космічний апарат. ВІДЕО





Даний вітчизняний проєкт розроблено для досліджень місячної поверхні й доставляння на природний супутник Землі корисного вантажу масою до 150 кг, передає



Після приземлення на поверхню Місяця розробка здатна виконати три стрибки на відстань до 20 км, переносячи з собою наукове обладнання, а також здійснювати у кожній точці посадки наукові дослідження.



У перспективі це відкриває нові можливості для науково-дослідної діяльності, пошуку корисних копалин на Місяці.



https://youtu.be/dHWZ9zWZQkU

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