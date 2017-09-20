Українські науковці презентували унікальний космічний апарат. ВІДЕО
Сьогодні, 05:18
На міжнародній виставці Dubai Airshow 2019 конструкторське бюро “Південне” показало макет місячного посадкового апарату, виготовлений із застосуванням адитивних технологій.
Даний вітчизняний проєкт розроблено для досліджень місячної поверхні й доставляння на природний супутник Землі корисного вантажу масою до 150 кг, передає Рубрика.
Після приземлення на поверхню Місяця розробка здатна виконати три стрибки на відстань до 20 км, переносячи з собою наукове обладнання, а також здійснювати у кожній точці посадки наукові дослідження.
У перспективі це відкриває нові можливості для науково-дослідної діяльності, пошуку корисних копалин на Місяці.
https://youtu.be/dHWZ9zWZQkU
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Даний вітчизняний проєкт розроблено для досліджень місячної поверхні й доставляння на природний супутник Землі корисного вантажу масою до 150 кг, передає Рубрика.
Після приземлення на поверхню Місяця розробка здатна виконати три стрибки на відстань до 20 км, переносячи з собою наукове обладнання, а також здійснювати у кожній точці посадки наукові дослідження.
У перспективі це відкриває нові можливості для науково-дослідної діяльності, пошуку корисних копалин на Місяці.
https://youtu.be/dHWZ9zWZQkU
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські науковці презентували унікальний космічний апарат. ВІДЕО
Сьогодні, 05:18
За один день в Іраку загинуло 13 протестувальників
Сьогодні, 04:04
Який в Україні рівень покриття інтернетом
Сьогодні, 03:31
Через шторм у Кельтському морі загинув український моряк
Сьогодні, 01:11