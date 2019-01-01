Історія відомого волинського педагога Каєтана Лукасєвіча. ФОТО





Каєтан Лукасєвіч народився 30 жовтня 1890 року на Буковині у вірменській родині. Його батька звали Деодат (1850–1914), а матір Рипсима (1862–1936). Батьки одружились в 1889 році. Всього в сім’ї народилось восьмеро дітей, проте більшість з них померли при народженні, - пишуть



Освіту Каєтан здобував у Відні, спочатку це був педагогічний факультет, а потім філософія та історія. Із захопленням Лукасєвіч вивчав мови, зокрема, німецьку, французьку, англійську, латинь, російську та єврейську.



Каєтан Лукасєвіч одружився в 1918 році із австрійкою Марією Шмідт. Невістка не сподобалась вірменській родині, які надіялись, що Каєтан одружиться на своїй.



Першим місцем роботи Каєтана були Чернівці. Там він працював педагогом. В 1919 році подружжя покидає Буковину та їде до Польщі. Там він паралельно популяризував серед своїх учнів Скаутський рух.



В 1923 році родина Каєтана Лукасєвіча переїхала на Волинь до міста Ковеля. Дружина Каєтана викладала польську мову у одній із шкіл.



В Ковелі родині Лукасєвічів дуже подобалось, відразу склались товариські відносини з колегами. Зі спогадів родини відомо, що в будинку Каєтана часто збирались місцеві освітяни, які обговорювали політику та події, які відбуваються в світі.



Родина мешкала в невеличкому будиночку біля якого був великий город, на якому вирощували різну городину.



Каєтан Лукасєвіч з 1923 до 1935 року працював вчителем в Державній гімназії імені Юліуша Словацького у місті Ковелі. За свою педагогічну діяльність у 1932 році він навіть отримав державну премію.



Через десять років після шлюбу, у 1928 році, в родині народився первісток Богдан, якого всі ласкаво називали «Дусьо».



В 1935 році Каєтан Лукасєвіч стає керівником Державної гімназії імені Тадеуша Костюшка в місті Луцьку. В цей час Каєтан Лукасєвіч часто був членом Державної освітньої екзаменаційної комісії, а також очолював Луцький освітній округ.



Дружина Каєтана працювала педагогом в Горохові. Там вона активно долучається до створення сиротинцю і навіть фінансувала його зведення.



З початком Другої світової війни родина переїжджає з Волині до міста Каліш в Польщі. Помер Каєтан Лукасєвіч 16 липня 1965 року в місті Поттшах (сучасна територія Австрії).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Каєтана Лукасєвіча народився не на Волині, проте вчителював у Ковелі та Луцьку і здобув тут неабияку популярність серед своїх учнів та колег.Каєтан Лукасєвіч народився 30 жовтня 1890 року на Буковині у вірменській родині. Його батька звали Деодат (1850–1914), а матір Рипсима (1862–1936). Батьки одружились в 1889 році. Всього в сім’ї народилось восьмеро дітей, проте більшість з них померли при народженні, - пишуть Хроніки Любарта Освіту Каєтан здобував у Відні, спочатку це був педагогічний факультет, а потім філософія та історія. Із захопленням Лукасєвіч вивчав мови, зокрема, німецьку, французьку, англійську, латинь, російську та єврейську.Каєтан Лукасєвіч одружився в 1918 році із австрійкою Марією Шмідт. Невістка не сподобалась вірменській родині, які надіялись, що Каєтан одружиться на своїй.Першим місцем роботи Каєтана були Чернівці. Там він працював педагогом. В 1919 році подружжя покидає Буковину та їде до Польщі. Там він паралельно популяризував серед своїх учнів Скаутський рух.В 1923 році родина Каєтана Лукасєвіча переїхала на Волинь до міста Ковеля. Дружина Каєтана викладала польську мову у одній із шкіл.В Ковелі родині Лукасєвічів дуже подобалось, відразу склались товариські відносини з колегами. Зі спогадів родини відомо, що в будинку Каєтана часто збирались місцеві освітяни, які обговорювали політику та події, які відбуваються в світі.Родина мешкала в невеличкому будиночку біля якого був великий город, на якому вирощували різну городину.Каєтан Лукасєвіч з 1923 до 1935 року працював вчителем в Державній гімназії імені Юліуша Словацького у місті Ковелі. За свою педагогічну діяльність у 1932 році він навіть отримав державну премію.Через десять років після шлюбу, у 1928 році, в родині народився первісток Богдан, якого всі ласкаво називали «Дусьо».В 1935 році Каєтан Лукасєвіч стає керівником Державної гімназії імені Тадеуша Костюшка в місті Луцьку. В цей час Каєтан Лукасєвіч часто був членом Державної освітньої екзаменаційної комісії, а також очолював Луцький освітній округ.Дружина Каєтана працювала педагогом в Горохові. Там вона активно долучається до створення сиротинцю і навіть фінансувала його зведення.З початком Другої світової війни родина переїжджає з Волині до міста Каліш в Польщі. Помер Каєтан Лукасєвіч 16 липня 1965 року в місті Поттшах (сучасна територія Австрії).

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