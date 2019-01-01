Історія відомого волинського педагога Каєтана Лукасєвіча. ФОТО
Сьогодні, 08:45
Каєтана Лукасєвіча народився не на Волині, проте вчителював у Ковелі та Луцьку і здобув тут неабияку популярність серед своїх учнів та колег.
Каєтан Лукасєвіч народився 30 жовтня 1890 року на Буковині у вірменській родині. Його батька звали Деодат (1850–1914), а матір Рипсима (1862–1936). Батьки одружились в 1889 році. Всього в сім’ї народилось восьмеро дітей, проте більшість з них померли при народженні, - пишуть Хроніки Любарта.
Освіту Каєтан здобував у Відні, спочатку це був педагогічний факультет, а потім філософія та історія. Із захопленням Лукасєвіч вивчав мови, зокрема, німецьку, французьку, англійську, латинь, російську та єврейську.
Каєтан Лукасєвіч одружився в 1918 році із австрійкою Марією Шмідт. Невістка не сподобалась вірменській родині, які надіялись, що Каєтан одружиться на своїй.
Першим місцем роботи Каєтана були Чернівці. Там він працював педагогом. В 1919 році подружжя покидає Буковину та їде до Польщі. Там він паралельно популяризував серед своїх учнів Скаутський рух.
В 1923 році родина Каєтана Лукасєвіча переїхала на Волинь до міста Ковеля. Дружина Каєтана викладала польську мову у одній із шкіл.
В Ковелі родині Лукасєвічів дуже подобалось, відразу склались товариські відносини з колегами. Зі спогадів родини відомо, що в будинку Каєтана часто збирались місцеві освітяни, які обговорювали політику та події, які відбуваються в світі.
Родина мешкала в невеличкому будиночку біля якого був великий город, на якому вирощували різну городину.
Каєтан Лукасєвіч з 1923 до 1935 року працював вчителем в Державній гімназії імені Юліуша Словацького у місті Ковелі. За свою педагогічну діяльність у 1932 році він навіть отримав державну премію.
Через десять років після шлюбу, у 1928 році, в родині народився первісток Богдан, якого всі ласкаво називали «Дусьо».
В 1935 році Каєтан Лукасєвіч стає керівником Державної гімназії імені Тадеуша Костюшка в місті Луцьку. В цей час Каєтан Лукасєвіч часто був членом Державної освітньої екзаменаційної комісії, а також очолював Луцький освітній округ.
Дружина Каєтана працювала педагогом в Горохові. Там вона активно долучається до створення сиротинцю і навіть фінансувала його зведення.
З початком Другої світової війни родина переїжджає з Волині до міста Каліш в Польщі. Помер Каєтан Лукасєвіч 16 липня 1965 року в місті Поттшах (сучасна територія Австрії).
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Каєтан Лукасєвіч народився 30 жовтня 1890 року на Буковині у вірменській родині. Його батька звали Деодат (1850–1914), а матір Рипсима (1862–1936). Батьки одружились в 1889 році. Всього в сім’ї народилось восьмеро дітей, проте більшість з них померли при народженні, - пишуть Хроніки Любарта.
Освіту Каєтан здобував у Відні, спочатку це був педагогічний факультет, а потім філософія та історія. Із захопленням Лукасєвіч вивчав мови, зокрема, німецьку, французьку, англійську, латинь, російську та єврейську.
Каєтан Лукасєвіч одружився в 1918 році із австрійкою Марією Шмідт. Невістка не сподобалась вірменській родині, які надіялись, що Каєтан одружиться на своїй.
Першим місцем роботи Каєтана були Чернівці. Там він працював педагогом. В 1919 році подружжя покидає Буковину та їде до Польщі. Там він паралельно популяризував серед своїх учнів Скаутський рух.
В 1923 році родина Каєтана Лукасєвіча переїхала на Волинь до міста Ковеля. Дружина Каєтана викладала польську мову у одній із шкіл.
В Ковелі родині Лукасєвічів дуже подобалось, відразу склались товариські відносини з колегами. Зі спогадів родини відомо, що в будинку Каєтана часто збирались місцеві освітяни, які обговорювали політику та події, які відбуваються в світі.
Родина мешкала в невеличкому будиночку біля якого був великий город, на якому вирощували різну городину.
Каєтан Лукасєвіч з 1923 до 1935 року працював вчителем в Державній гімназії імені Юліуша Словацького у місті Ковелі. За свою педагогічну діяльність у 1932 році він навіть отримав державну премію.
Через десять років після шлюбу, у 1928 році, в родині народився первісток Богдан, якого всі ласкаво називали «Дусьо».
В 1935 році Каєтан Лукасєвіч стає керівником Державної гімназії імені Тадеуша Костюшка в місті Луцьку. В цей час Каєтан Лукасєвіч часто був членом Державної освітньої екзаменаційної комісії, а також очолював Луцький освітній округ.
Дружина Каєтана працювала педагогом в Горохові. Там вона активно долучається до створення сиротинцю і навіть фінансувала його зведення.
З початком Другої світової війни родина переїжджає з Волині до міста Каліш в Польщі. Помер Каєтан Лукасєвіч 16 липня 1965 року в місті Поттшах (сучасна територія Австрії).
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