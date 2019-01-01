У Брюсселі тисячі людей виступили проти насильства над жінками





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Протестувальники віддали шану жінкам, які загинули від рук партнерів. Вони зібрались біля Палацу справедливості, де розмістили жіноче взуття червоного кольору як символ жертв вбивств. Мітингувальники тримали плакати з надписами "Досить цього" та "Більше жодного життя". Вони також увімкнули сигналізацію та кричали на знак протесту проти замовчування проблеми насильства проти жінок. Також були згадані імена 22 жінок, вбитих чоловіками в Бельгії цього року.



"Бельгія - це дуже складна країна з багатьма рівнями влади: федеральним, регіональним і комунальним, і всі ці рівні влади мало що роблять для боротьби з насильством над жінками", - заявила одна з організаторів акції Селін Кудрон.



Згідно з даними бельгійської організації із боротьби з насильством над жінками Mirabal, у 2017 році у країні було зафіксовано 98 випадків вбивств жінок, що у співвідношенні з чисельністю населення є набагато вищим рівнем, ніж в інших європейських країнах. Напередодні десятки тисяч людей вийшли на марші проти насильства над жінками у Парижі та Римі. Акції проходять перед Міжнародним днем боротьби з насильством проти жінок, який відзначають 25 листопада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько десяти тисяч людей вийшли в бельгійській столиці на марш в знак протесту проти насильства над жінками в сім'ях.Про це повідомляє УНІАН Протестувальники віддали шану жінкам, які загинули від рук партнерів. Вони зібрались біля Палацу справедливості, де розмістили жіноче взуття червоного кольору як символ жертв вбивств. Мітингувальники тримали плакати з надписами "Досить цього" та "Більше жодного життя". Вони також увімкнули сигналізацію та кричали на знак протесту проти замовчування проблеми насильства проти жінок. Також були згадані імена 22 жінок, вбитих чоловіками в Бельгії цього року."Бельгія - це дуже складна країна з багатьма рівнями влади: федеральним, регіональним і комунальним, і всі ці рівні влади мало що роблять для боротьби з насильством над жінками", - заявила одна з організаторів акції Селін Кудрон.Згідно з даними бельгійської організації із боротьби з насильством над жінками Mirabal, у 2017 році у країні було зафіксовано 98 випадків вбивств жінок, що у співвідношенні з чисельністю населення є набагато вищим рівнем, ніж в інших європейських країнах. Напередодні десятки тисяч людей вийшли на марші проти насильства над жінками у Парижі та Римі. Акції проходять перед Міжнародним днем боротьби з насильством проти жінок, який відзначають 25 листопада.

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