Онкодиспансер, пологовий, психлікарня: до медзакладів Луцька навідувалися з особливою святинею

Спиридона Тримифунтського з частинкою мощей.



Розпочали прощу у храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона при обласній клінічній лікарні. Богослужіння очолив канцлер єпархії протоієрей Микола Цап. Разом із ним молилися: старший капелан єпархії протоієрей Олександр Безкоровайний, настоятель парафії протоієрей Назар Бабій, інші капелани медичних закладів, медперсонал та пацієнти, – пишуть на сайт і Волинської єпархії ПЦУ у



Далі служили: у Луцькому клінічному пологовому будинку, станції швидкої медичної допомоги та Волинській обласній дитячій лікарні, обласній психіатричній лікарні № 1 (с. Липини), міській лікарні, поліклініках № 2, № 1, госпіталі ІВВ, поліклініці № 3, облтубдиспансері, Волинському онкодиспансері та хосписі, військовому госпіталі, інфекційній лікарні, обласній клінічній лікарні (корпус № 2 в с. Боголюби).



Уперше цього року реліквія перебувала в перинатальному центрі, поліклініці МВС, реабілітаційному центрі «Пролісок» (для дітей з особливими потребами). У цьому центрі капелани залишили пожертви, які зібрали протягом паломництва.



Цьогоріч образ для прощі привезли з Афону. Про життя святого Спиридона (III–IV ст.) відомо мало. Проте знаємо, що він був пастухом, мав дружину та дітей. Усі свої прибутки віддавав на потреби ближніх. За це Господь наділив його даром зцілення: він уздоровляв невиліковно-хворих та виганяв бісів. Після смерті дружини його висвятили на єпископа міста Тримифунт (нині Треметусія, острів Кіпр). У цьому сані угодник не змінив свого способу життя, поєднавши архіпастирське служіння з ділами милосердя.



Після смерті знайдено його нетлінні мощі, які з 1453 року й по сьогодні зберігаються на острові Корфу у храмі, названому на його честь. Звідти й привезено реліквію для цьогорічного богомілля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад два тижні у медичних установах обласного центру служили молебні з акафістами перед іконою святителя і чудотворцяз частинкою мощей.Розпочали прощу у храмі Великомученика і цілителяпри обласній клінічній лікарні. Богослужіння очолив канцлер єпархії протоієрей. Разом із ним молилися: старший капелан єпархії протоієрей, настоятель парафії протоієрей, інші капелани медичних закладів, медперсонал та пацієнти, – пишуть на сайт і Волинської єпархії ПЦУ у Facebook Далі служили: у Луцькому клінічному пологовому будинку, станції швидкої медичної допомоги та Волинській обласній дитячій лікарні, обласній психіатричній лікарні № 1 (с. Липини), міській лікарні, поліклініках № 2, № 1, госпіталі ІВВ, поліклініці № 3, облтубдиспансері, Волинському онкодиспансері та хосписі, військовому госпіталі, інфекційній лікарні, обласній клінічній лікарні (корпус № 2 в с. Боголюби).Уперше цього року реліквія перебувала в перинатальному центрі, поліклініці МВС, реабілітаційному центрі «Пролісок» (для дітей з особливими потребами). У цьому центрі капелани залишили пожертви, які зібрали протягом паломництва.Цьогоріч образ для прощі привезли з Афону. Про життя святого Спиридона (III–IV ст.) відомо мало. Проте знаємо, що він був пастухом, мав дружину та дітей. Усі свої прибутки віддавав на потреби ближніх. За це Господь наділив його даром зцілення: він уздоровляв невиліковно-хворих та виганяв бісів. Після смерті дружини його висвятили на єпископа міста Тримифунт (нині Треметусія, острів Кіпр). У цьому сані угодник не змінив свого способу життя, поєднавши архіпастирське служіння з ділами милосердя.Після смерті знайдено його нетлінні мощі, які з 1453 року й по сьогодні зберігаються на острові Корфу у храмі, названому на його честь. Звідти й привезено реліквію для цьогорічного богомілля.

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