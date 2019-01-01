Смертельна аварія на Волині: автомобіль збив пішохода





Автопригода трапилась ввечері 24 листопада, - пише газета



Внаслідок зіткнення пішохід, житель цього села, загинув.



Деталі − згодом.









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