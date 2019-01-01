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Смертельна аварія на Волині: автомобіль збив пішохода

Смертельна аварія на Волині: автомобіль збив пішохода
У селі Седлище Любешівського району автомобіль збив пішохода.

Автопригода трапилась ввечері 24 листопада, - пише газета "Нове життя".

Внаслідок зіткнення пішохід, житель цього села, загинув.

Деталі − згодом.




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Теги: аварія, Волинь
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