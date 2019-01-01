Смертельна аварія на Волині: автомобіль збив пішохода
Сьогодні, 09:24
У селі Седлище Любешівського району автомобіль збив пішохода.
Автопригода трапилась ввечері 24 листопада, - пише газета "Нове життя".
Внаслідок зіткнення пішохід, житель цього села, загинув.
Деталі − згодом.
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Автопригода трапилась ввечері 24 листопада, - пише газета "Нове життя".
Внаслідок зіткнення пішохід, житель цього села, загинув.
Деталі − згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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