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У луцькому ТЦ «Ювант» – неймовірні знижки у «чорну п’ятницю»*

У луцькому ТЦ «Ювант» – неймовірні знижки у «чорну п’ятницю»*
Підтримуючи акцію світових традицій і тотальних знижок, «чорна п’ятниця» стартує в ТЦ «Ювант»!

29 листопада в ТЦ «Ювант» у кожного з покупців буде унікальний шанс придбати бажані товари з неймовірними знижками - 20%, 30%, 40%, 50%, 70%.

Знижки будуть діяти на жіночий, чоловічий та дитячий одяг, взуття, ювелірні вироби, у магазинах вишиванок, парфумерії та косметики, спортивного одягу.

У «чорну п’ятницю» ТЦ «Ювант» буде працювати з 9.00 до 21.00 години.

Лучан та гостей міста чекають за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1д
У луцькому ТЦ «Ювант» – неймовірні знижки у «чорну п’ятницю»*
У луцькому ТЦ «Ювант» – неймовірні знижки у «чорну п’ятницю»*
У луцькому ТЦ «Ювант» – неймовірні знижки у «чорну п’ятницю»*
У луцькому ТЦ «Ювант» – неймовірні знижки у «чорну п’ятницю»*
У луцькому ТЦ «Ювант» – неймовірні знижки у «чорну п’ятницю»*
У луцькому ТЦ «Ювант» – неймовірні знижки у «чорну п’ятницю»*
У луцькому ТЦ «Ювант» – неймовірні знижки у «чорну п’ятницю»*

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Теги: Ювант, знижки, чорна п’ятниця
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