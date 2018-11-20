У луцькому ТЦ «Ювант» – неймовірні знижки у «чорну п’ятницю»*
Сьогодні, 09:55
Підтримуючи акцію світових традицій і тотальних знижок, «чорна п’ятниця» стартує в ТЦ «Ювант»!
29 листопада в ТЦ «Ювант» у кожного з покупців буде унікальний шанс придбати бажані товари з неймовірними знижками - 20%, 30%, 40%, 50%, 70%.
Знижки будуть діяти на жіночий, чоловічий та дитячий одяг, взуття, ювелірні вироби, у магазинах вишиванок, парфумерії та косметики, спортивного одягу.
У «чорну п’ятницю» ТЦ «Ювант» буде працювати з 9.00 до 21.00 години.
Лучан та гостей міста чекають за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1д
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29 листопада в ТЦ «Ювант» у кожного з покупців буде унікальний шанс придбати бажані товари з неймовірними знижками - 20%, 30%, 40%, 50%, 70%.
Знижки будуть діяти на жіночий, чоловічий та дитячий одяг, взуття, ювелірні вироби, у магазинах вишиванок, парфумерії та косметики, спортивного одягу.
У «чорну п’ятницю» ТЦ «Ювант» буде працювати з 9.00 до 21.00 години.
Лучан та гостей міста чекають за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1д
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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