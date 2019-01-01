На Волині до держбюджету сплатили більше мільярда гривень ПДВ

Протягом січня-жовтня 2019 року до державного бюджету волинські платники ПДВ спрямували 1 мільярд 341 мільйон гривень податку на додану вартість.Сума сплаченого волинськими платниками ПДВ на 30,2 відсотка перевищує аналогічні показники минулого року – повідомляє сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.«У загальній сумі сплачених в області податків до держбюджету за підсумками десяти місяців поточного року частка ПДВ – 45 відсотків. Тому від ефективності адміністрування податку на додану вартість та податкової дисципліни представників бізнесу значною мірою залежить стабільне наповнення бюджету країни. Якісний податковий супровід бізнесу нині передбачає сучасні технологічні рішення задля протидії можливим зловживанням. Насамперед, завдяки електронному формату спілкування фахівці ДПС мають можливість своєчасно реагувати на потенційні ризики несплати», - наголошує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській областіПосадовець підкреслив, що взаємодія з платниками ПДВ завдяки Системі моніторингу оцінки ризиків та електронній звітності виключає суб’єктивний чинник. Тобто, корупційну складову у стосунках ДПС та платників завдяки електронним рішенням нівельовано, - констатують в Головному управлінні ДПС у Волинській області.