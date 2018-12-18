Громада на Волині прагне гендерної рівності і розширення прав жінок





ООН Жінки є структурою ООН, яка працює над питаннями гендерної рівності та розширенням прав і можливостей жінок. Світовий лідер у питаннях, які стосуються жінок та дівчат, організація ООН Жінки була заснована з метою покращення реалізації їх потреб у всьому світі, – пишуть на



Керівниця проекту ООН Жінки Нургуль Асилбєкова відвідала громаду, спільно з національним консультантом ООН Жінки Валентиною Романюк та адвокаткою Катериною Ілікчієвою, вони презентували значимість проекту в рамках децентралізації.



Проект сприяє налагодженню ефективної співпраці також з Мінрегіоном, національним механізмом гендерної рівності, а також громадянським суспільством. Проект підтримує спільні зусилля, щоб допомогти обласним адміністраціям та місцевим органам влади у забезпеченні гендерно-справедливого розвитку та доступу до ресурсів і послуг на місцевому рівні.



Мета проекту: досягнення трансформаційних результатів у сфері забезпеченні гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок шляхом інтегрування принципу гендерної рівності та зобов’язань щодо прав людини жінок у реформу децентралізації в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Смолигівська громада розпочала участь у проекті «Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в рамках реформи децентралізації в Україні» (OUN WOMEN).ООН Жінки є структурою ООН, яка працює над питаннями гендерної рівності та розширенням прав і можливостей жінок. Світовий лідер у питаннях, які стосуються жінок та дівчат, організація ООН Жінки була заснована з метою покращення реалізації їх потреб у всьому світі, – пишуть на сайті громади.Керівниця проекту ООН Жінкивідвідала громаду, спільно з національним консультантом ООН Жінкита адвокаткою, вони презентували значимість проекту в рамках децентралізації.Проект сприяє налагодженню ефективної співпраці також з Мінрегіоном, національним механізмом гендерної рівності, а також громадянським суспільством. Проект підтримує спільні зусилля, щоб допомогти обласним адміністраціям та місцевим органам влади у забезпеченні гендерно-справедливого розвитку та доступу до ресурсів і послуг на місцевому рівні.Мета проекту: досягнення трансформаційних результатів у сфері забезпеченні гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок шляхом інтегрування принципу гендерної рівності та зобов’язань щодо прав людини жінок у реформу децентралізації в Україні.

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