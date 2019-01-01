У селі на Волині освятили місце для побудови храму. ФОТО
Сьогодні, 09:57
В селі Голядин Шацького району освятили хрест та місце під будівництво нового храму.
Про це пише священник Олександр Черевко на своїй сторінці у facebook.
"З благословення Високопреосвященнішого Володимира, Митрополита Володимир-Волинського і Ковельського в с.Голядин Шацького благочиння освятили хрест та місце під будівництво нового храму", - йдеться у дописі.
Чин освячення провів протоієрей Микола Вихор. Новий храм буде побудований на честь ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".
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Про це пише священник Олександр Черевко на своїй сторінці у facebook.
"З благословення Високопреосвященнішого Володимира, Митрополита Володимир-Волинського і Ковельського в с.Голядин Шацького благочиння освятили хрест та місце під будівництво нового храму", - йдеться у дописі.
Чин освячення провів протоієрей Микола Вихор. Новий храм буде побудований на честь ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".
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