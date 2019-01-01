У селі на Волині освятили місце для побудови храму. ФОТО





Про це пише священник Олександр Черевко на своїй сторінці у facebook.



"З благословення Високопреосвященнішого Володимира, Митрополита Володимир-Волинського і Ковельського в с.Голядин Шацького благочиння освятили хрест та місце під будівництво нового храму", - йдеться у дописі.



Чин освячення провів протоієрей Микола Вихор. Новий храм буде побудований на честь ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Голядин Шацького району освятили хрест та місце під будівництво нового храму.Про це пише священникна своїй сторінці у facebook."З благословення Високопреосвященнішого Володимира, Митрополита Володимир-Волинського і Ковельського в с.Голядин Шацького благочиння освятили хрест та місце під будівництво нового храму", - йдеться у дописі.Чин освячення провів протоієрей. Новий храм буде побудований на честь ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".

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