Розповіли про ситуацію з отриманням закордонних паспортів у Луцьку
Сьогодні, 10:19
У луцькому ЦНАПі значно поменшало охочих отримати закордонні паспорти.
Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.
Депутат Богдан Богонос відзначив, що від вироблення закордонних паспортів ЦНАП отримав лише 81 тисячу гривень доходу. Тож він поцікавився від чого виник спад.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова відповіла, що така ситуація склалася через зменшення кількості виготовлених закордонних паспортів.
«Спав ажіотаж після відкриття безвізу. Все йшло такими хвилями, а тепер спокійно. Черг немає», - зауважила вона.
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Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.
Депутат Богдан Богонос відзначив, що від вироблення закордонних паспортів ЦНАП отримав лише 81 тисячу гривень доходу. Тож він поцікавився від чого виник спад.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова відповіла, що така ситуація склалася через зменшення кількості виготовлених закордонних паспортів.
«Спав ажіотаж після відкриття безвізу. Все йшло такими хвилями, а тепер спокійно. Черг немає», - зауважила вона.
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