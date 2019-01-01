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У Луцьку за ніч піймали 5 нетверезих керманичів

У Луцьку за ніч піймали 5 нетверезих керманичів
В ніч на 25 листопада луцькі патрульні виявили водіїв, у яких рівень алкоголю в крові дорівнював 0,77; 0,91; 1,61; 2,03 та 0,92 проміле.

На всіх оформили по протоколу з ст. 130 КУпАП, а також винесли ряд постанов, – пишуть правоохоронці на своїй сторінці у Facebook.

Ще одного нетверезого чоловіка за кермом зупинили ковельські патрульні: той проходити огляд відмовився, однак стан сп’яніння засвідчив висновком лікар медзакладу.

Зазвичай, такі водії втрачають увагу, грубо порушують правила дорожнього руху, здійснюють незрозумілі маневри на дорозі.
Кожен з цих водіїв міг потенційно стати причиною дорожньо-транспортної пригоди з найгіршими наслідками. Адже керування в стані сп’яніння – одна з найпоширеніших причин автопригод.

Про нетверезих водіїв громадян закликають повідомляти службу 102, назвавши прикмети особи, номер і марку автомобіля, а також напрямок руху транспортного засобу.

У Луцьку за ніч піймали 5 нетверезих керманичів
У Луцьку за ніч піймали 5 нетверезих керманичів
У Луцьку за ніч піймали 5 нетверезих керманичів

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Теги: Луцьк, алкоголь, партульні, п'яні
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