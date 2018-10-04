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У пожежі в гаражному кооперативі у Луцьку загинув чоловік

У пожежі в гаражному кооперативі у Луцьку загинув чоловік
У пожежі, що трапилася 23 листопада у Луцьку на вулиці Глушець загинув 71-річний чоловік.

Працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька виявили тіло під час гасіння пожежі в металевій споруді для охорони гаражного кооперативу, – пишуть рятувальники на своїй сторінці у Facebook.

Причини виникнення пожеж та обставини загибелі чоловіків встановлюються.

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Теги: пожежа, Луцьк, гаражний кооператив, ДСНС, смерть
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