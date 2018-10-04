У пожежі в гаражному кооперативі у Луцьку загинув чоловік





Працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька виявили тіло під час гасіння пожежі в металевій споруді для охорони гаражного кооперативу, – пишуть



Причини виникнення пожеж та обставини загибелі чоловіків встановлюються.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пожежі, що трапилася 23 листопада у Луцьку на вулиці Глушець загинув 71-річний чоловік.Працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька виявили тіло під час гасіння пожежі в металевій споруді для охорони гаражного кооперативу, – пишуть рятувальники на своїй сторінці у Facebook.Причини виникнення пожеж та обставини загибелі чоловіків встановлюються.

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