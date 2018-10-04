У пожежі в гаражному кооперативі у Луцьку загинув чоловік
Сьогодні, 10:40
У пожежі, що трапилася 23 листопада у Луцьку на вулиці Глушець загинув 71-річний чоловік.
Працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька виявили тіло під час гасіння пожежі в металевій споруді для охорони гаражного кооперативу, – пишуть рятувальники на своїй сторінці у Facebook.
Причини виникнення пожеж та обставини загибелі чоловіків встановлюються.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку горить гаражний кооператив. ВІДЕО
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Працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька виявили тіло під час гасіння пожежі в металевій споруді для охорони гаражного кооперативу, – пишуть рятувальники на своїй сторінці у Facebook.
Причини виникнення пожеж та обставини загибелі чоловіків встановлюються.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку горить гаражний кооператив. ВІДЕО
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