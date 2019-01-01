У смертельній аварії на Волині загинув 23-річний хлопець





Нагадаємо, що



За кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель райцентру Любешів. Водій допустив наїзд на пішохода, 23-річного місцевого жителя, котрий перебував на проїжджій частині дороги. Внаслідок автопригоди перехожий загинув на місці.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі неподалік села Седлище Любешівського району легковик Volkswagen Passat на смерть збив пішохода.Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталася 24 листопада близько 21 години , - пише ГУНП у Волинській області.За кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель райцентру Любешів. Водій допустив наїзд на пішохода, 23-річного місцевого жителя, котрий перебував на проїжджій частині дороги. Внаслідок автопригоди перехожий загинув на місці.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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