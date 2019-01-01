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У смертельній аварії на Волині загинув 23-річний хлопець

У смертельній аварії на Волині загинув 23-річний хлопець
На автодорозі неподалік села Седлище Любешівського району легковик Volkswagen Passat на смерть збив пішохода.

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталася 24 листопада близько 21 години, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель райцентру Любешів. Водій допустив наїзд на пішохода, 23-річного місцевого жителя, котрий перебував на проїжджій частині дороги. Внаслідок автопригоди перехожий загинув на місці.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.


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Теги: смерть, аварія
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