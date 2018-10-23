Луцьким медикам та освітянам до кінця року не вистачає 40 мільйонів на зарплати

До кінця 2019 року у Луцьку освітянам та медикам не вистачає 40 мільйонів гривень.Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що область отримала 19 мільйонів гривень субвенції з держбюджету. На її переконання, із цих коштів місто отримає хіба гроші на проведення гемодіалізу.Наразі Луцьку не вистачає 40 мільйонів гривень на виплату зарплат працівникам навчальних та медичних установ, які мали б надійти з держбюджету. Так, під час найближчої сесії міської ради планують виділити 5,5. Мільйона гривень із бюджету Луцька управлінню охорони здоров’я, аби виплатити зарплати за листопад.