вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьким медикам та освітянам до кінця року не вистачає 40 мільйонів на зарплати

Луцьким медикам та освітянам до кінця року не вистачає 40 мільйонів на зарплати
До кінця 2019 року у Луцьку освітянам та медикам не вистачає 40 мільйонів гривень.

Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що область отримала 19 мільйонів гривень субвенції з держбюджету. На її переконання, із цих коштів місто отримає хіба гроші на проведення гемодіалізу.

Наразі Луцьку не вистачає 40 мільйонів гривень на виплату зарплат працівникам навчальних та медичних установ, які мали б надійти з держбюджету. Так, під час найближчої сесії міської ради планують виділити 5,5. Мільйона гривень із бюджету Луцька управлінню охорони здоров’я, аби виплатити зарплати за листопад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освітяни, гроші. медики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Взяли під варту 8 учасників банди наркоторговців на Волині
Сьогодні, 11:26
У Луцьку для онкогематологічного центру потрібна допомога
Сьогодні, 11:16
Луцьким медикам та освітянам до кінця року не вистачає 40 мільйонів на зарплати
Сьогодні, 11:01
У пожежі в гаражному кооперативі у Луцьку загинув чоловік
Сьогодні, 10:40
У смертельній аварії на Волині загинув 23-річний хлопець
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
Зарплату підвищать усім освітянам: коли і на скільки Зарплату підвищать усім освітянам: коли і на скільки
10 липень, 14:50
Волинських освітян і науковців відзначать преміями. СПИСОК Волинських освітян і науковців відзначать преміями. СПИСОК
16 травень, 14:15
Кого з волинських освітян відзначать грошовою премією. СПИСОК Кого з волинських освітян відзначать грошовою премією. СПИСОК
18 квітень, 14:23
Освітянам та медикам Володимира бракує грошей на зарплату Освітянам та медикам Володимира бракує грошей на зарплату
23 жовтень, 2018, 08:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин загинув під час пожежі у власному будинку
Сьогодні, 12:01
 0
Вона зґвалтована, – директор луцького «тролейбусного» підприємства про наявну техніку
Сьогодні, 11:40
 0
У Луцьку 26 листопада на деяких вулицях не буде води
Сьогодні, 11:37
 0
Взяли під варту 8 учасників банди наркоторговців на Волині
Сьогодні, 11:26
 0
У Луцьку для онкогематологічного центру потрібна допомога
Сьогодні, 11:16
 0
Медіа
відео
1/8