Луцьким медикам та освітянам до кінця року не вистачає 40 мільйонів на зарплати
Сьогодні, 11:01
До кінця 2019 року у Луцьку освітянам та медикам не вистачає 40 мільйонів гривень.
Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що область отримала 19 мільйонів гривень субвенції з держбюджету. На її переконання, із цих коштів місто отримає хіба гроші на проведення гемодіалізу.
Наразі Луцьку не вистачає 40 мільйонів гривень на виплату зарплат працівникам навчальних та медичних установ, які мали б надійти з держбюджету. Так, під час найближчої сесії міської ради планують виділити 5,5. Мільйона гривень із бюджету Луцька управлінню охорони здоров’я, аби виплатити зарплати за листопад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що область отримала 19 мільйонів гривень субвенції з держбюджету. На її переконання, із цих коштів місто отримає хіба гроші на проведення гемодіалізу.
Наразі Луцьку не вистачає 40 мільйонів гривень на виплату зарплат працівникам навчальних та медичних установ, які мали б надійти з держбюджету. Так, під час найближчої сесії міської ради планують виділити 5,5. Мільйона гривень із бюджету Луцька управлінню охорони здоров’я, аби виплатити зарплати за листопад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Взяли під варту 8 учасників банди наркоторговців на Волині
Сьогодні, 11:26
У Луцьку для онкогематологічного центру потрібна допомога
Сьогодні, 11:16
Луцьким медикам та освітянам до кінця року не вистачає 40 мільйонів на зарплати
Сьогодні, 11:01
У пожежі в гаражному кооперативі у Луцьку загинув чоловік
Сьогодні, 10:40
У смертельній аварії на Волині загинув 23-річний хлопець
Сьогодні, 10:38