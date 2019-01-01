Волинянин загинув під час пожежі у власному будинку





Трагедія трапилась 21 листопада, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Причини виникнення пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюються.



Нагадаємо, що 23 листопада

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