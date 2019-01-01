Волинянин загинув під час пожежі у власному будинку
Сьогодні, 12:01
У селі Воля Ковельського району під час гасіння пожежі у житловому будинку виявили тіло 57-річного господаря.
Трагедія трапилась 21 листопада, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Причини виникнення пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюються.
Нагадаємо, що 23 листопада у пожежі в гаражному кооперативі у Луцьку виявили тіло 71-річного чоловіка.
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Трагедія трапилась 21 листопада, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Причини виникнення пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюються.
Нагадаємо, що 23 листопада у пожежі в гаражному кооперативі у Луцьку виявили тіло 71-річного чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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