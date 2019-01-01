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Волинянин загинув під час пожежі у власному будинку

Волинянин загинув під час пожежі у власному будинку
У селі Воля Ковельського району під час гасіння пожежі у житловому будинку виявили тіло 57-річного господаря.

Трагедія трапилась 21 листопада, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Причини виникнення пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюються.

Нагадаємо, що 23 листопада у пожежі в гаражному кооперативі у Луцьку виявили тіло 71-річного чоловіка.

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Теги: пожежа, Волинь, смерть
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