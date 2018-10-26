У Луцьку 26 листопада на деяких вулицях не буде води

У Луцьку в деяких районах 26 листопада буде понижений тиск води або відсутнє водопостачання.Про це інформує КП "Луцькводоканал"."26 листопада, з 9:00 до 18:00, у зв’язку із плановою заміною аварійної ділянки водогону за адресою вул. Дубнівська, 26, буде понижено тиск у водопровідній мережі на правобережній від річки Стир стороні міста Луцька. Йдеться про райони пр. Соборності, Відродження, центральну частину міста, а також район «Старого» міста.Також повідомляється, що в районі села Струмівка та вулиці Гущанської водопостачання у ці години буде відсутнє. Тимчасова відсутність водопостачання може спостерігатися у всіх вказаних районах у зв’язку із пониженням тиску у водопроводі.